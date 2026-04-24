Moradabad road accident: मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से 3 की मौत, 13 से अधिक घायल

Moradabad road accident: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. भात न्योतकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

भात कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग

जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव गुरेर में संभल जिले के भटोला गांव से करीब 20-22 लोग भात न्योतने आए थे. रात गुरेर में बिताने के बाद शुक्रवार सुबह सभी लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे. सुबह के समय मुरादाबाद-संभल रोड पर असदपुर पुलिया के पास एक तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

तीन की मौत, कई गंभीर घायल

हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्चे ने बाद में दम तोड़ दिया. इसके अलावा 13 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है.

टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग दूर-दूर तक सड़क पर जा गिरे. मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई लोग सड़क पर गंभीर हालत में पड़े मिले.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया. त्वरित राहत कार्य के चलते कई लोगों की जान बचाई जा सकी. थाना प्रभारी निरीक्षक किरणपाल सिंह ने बताया कि हादसे में 13 से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार बजरी से भरे डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारियां सड़क पर दूर तक बिखर गईं. कुछ लोगों को डंपर ने कुचलते हुए आगे निकल गया, जिससे हादसा और भयावह हो गया. पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. डंपर चालक की तलाश भी की जा रही है.

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