प्रेमी भतीजे के साथ पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, पति को बंधक बनाकर दिया करंट, फिर जहर देकर शव सीढ़ियों से फेंका

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Moradabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि महिला का प्रेमी रिश्ते में उसका भतीजा लगता था. इस खौफनाक वारदात में आरोपी महिला की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल थे. हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पहले बनाया बंधक, फिर बेरहमी से पीटा
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पहले मृतक पवन को बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद उसे कई बार बिजली का करंट दिया गया. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे जहर पिला दिया गया, ताकि पूरा मामला आत्महत्या जैसा लगे. बताया जा रहा है कि करीब तीन घंटे तक पवन दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई.
शव को सीढ़ियों से फेंककर रची आत्महत्या की कहानी
हत्या के बाद आरोपियों ने पवन के शव को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया. इसके बाद आसपास के लोगों को बताया गया कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और गिरने से उसकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस जांच में पूरी साजिश का खुलासा हो गया.
छह साल पहले हुई थी शादी
यह पूरा मामला मझोला थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके का है. पवन की शादी करीब छह साल पहले आंचल से हुई थी. दोनों की एक तीन साल की बेटी भी है. इसी दौरान आंचल के अपने ही भतीजे अंकित से अवैध संबंध बन गए. जब पवन को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा. लगातार हो रहे विवाद के बाद आंचल ने अपने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय के साथ मिलकर पवन को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई. पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात से चार दिन पहले ही शिखा आंचल के घर आकर रहने लगी थी.
पहले जहर देने की कोशिश
वारदात वाले दिन चारों आरोपियों ने मिलकर पवन को पहले जहर देने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया तो उसे बांध दिया गया और बेरहमी से पीटा गया. इसके बाद उसे बिजली के करंट के झटके दिए गए, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.
तीन महीने पहले ही जताया था जान का खतरा
मृतक के परिवार का कहना है कि पवन ने करीब तीन महीने पहले अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसकी जान को खतरा है. हालांकि उस समय परिवार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया. मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि मझोला थाना क्षेत्र में हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पत्नी आंचल, उसके प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय की भूमिका सामने आई. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है.