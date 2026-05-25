प्रेमी भतीजे के साथ पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, पति को बंधक बनाकर दिया करंट, फिर जहर देकर शव सीढ़ियों से फेंका

Moradabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि महिला का प्रेमी रिश्ते में उसका भतीजा लगता था. इस खौफनाक वारदात में आरोपी महिला की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल थे. हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पहले बनाया बंधक, फिर बेरहमी से पीटा

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पहले मृतक पवन को बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद उसे कई बार बिजली का करंट दिया गया. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे जहर पिला दिया गया, ताकि पूरा मामला आत्महत्या जैसा लगे. बताया जा रहा है कि करीब तीन घंटे तक पवन दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई.