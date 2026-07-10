गर्दन की धड़ से अलग और जलाया चेहरा! मुरादाबाद में मां-बेटे के साथ हैवानियत; जेठ-पति पर घूमी शक की सुई

Moradabad Crime: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक खौफनाक मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां माँ और बेटे को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, पाकबाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में, हत्यारों ने महिला की पहचान छिपाने के लिए कत्ल करने के बाद उसका चेहरा बुरी तरह जला दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था और वह पिछले दो साल से उससे अलग रह रही थी.

आखिर क्यों की हत्या?

पुलिस की जांच में इस बात का पता चला है कि इस घटना के पीछे पारिवारिक संपत्ति की बिक्री को लेकर हुआ विवाद मुख्य वजह थी; अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि मृतका के पति ने ही इस अपराध को अंजाम दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं. पुलिस को महिला के संपर्क में रहे एक परिचित पर भी शक है. अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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बुरी तरह जलाया चेहरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना पाकबाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के मोढ़ा तैय्या गांव में हुई. पिछले बुधवार की सुबह, पाकबाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि लल्लू सिंह के गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा है. पुलिस ने पाया कि महिला का गला रेता गया था और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया गया था. घटना की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद, गुरुवार को शुरुआती घटनास्थल से 500 मीटर दूर एक खेत में 10 साल के बच्चे का शव मिला; बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई थी. इस दोहरे हत्याकांड से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए.

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