Home > उत्तर प्रदेश > Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

Moradabad woman missing: मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र से घरेलू सामान लेने गई महिला दो दिन से लापता है. फोन बंद मिलने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है. पुलिस महिला की तलाश में जुटी है, जबकि मासूम बच्चे मां को याद कर रो रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 4:37:23 PM IST

गायब महिला का 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
गायब महिला का 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग


Moradabad woman missing: मुरादाबादजिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां घरेलू सामान लेने बाजार गई एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. घटना को दो दिन बीत जाने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे परिजन परेशान हैं और पुलिस भी तलाश में जुटी हुई है.

बाजार जाने के बाद नहीं लौटी महिला

कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर फतेहाबाद निवासी सकलेन के अनुसार, बीते गुरुवार दोपहर उनकी पत्नी शबाना घर से यह कहकर निकली थी कि वह कुंदरकी बाजार से घरेलू सामान लेकर जल्द लौट आएंगी. लेकिन देर शाम तक जब वह वापस नहीं आईं, तो परिजनों को चिंता होने लगी.

You Might Be Interested In

फोन बंद मिला, परिजनों की बढ़ी बेचैनी

परिजनों ने शबाना से संपर्क करने के लिए फोन मिलाया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला. फोन बंद होने के बाद परिजन और अधिक घबरा गए और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. काफी खोजबीन के बाद जब महिला का कोई पता नहीं चला, तो देर रात परिजन कुंदरकी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

घटना को दो दिन बीत जाने के बाद भी शबाना का कोई सुराग नहीं लग पाया है. परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं और हर संभावित जगह पर जानकारी जुटा रहे हैं. सकलैन ने बताया कि उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे—आर्शवी (4 वर्ष), असद (3 वर्ष) और सुभान अली (2 वर्ष) हैं. मां के अचानक गायब होने से बच्चे बेहद परेशान हैं और लगातार रोते हुए अपनी मां को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि गुमशुदा महिला की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही महिला का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: kundarki missing case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
Moradabad woman missing: घरेलू सामान लेने घर से निकली महिला हुई गायब, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग