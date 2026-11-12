Home > उत्तर प्रदेश > UP: हाथ से लिपट गया विशालकाय अजगर, फिर भी नहीं डरी शाजिया… कौन हैं मुरादाबाद की ‘लेडी स्नेक कैचर’?

UP: हाथ से लिपट गया विशालकाय अजगर, फिर भी नहीं डरी शाजिया… कौन हैं मुरादाबाद की ‘लेडी स्नेक कैचर’?

Shazia Snake Rescue: मुरादाबाद की रहने वाली शाज़िया परवीन छोटी उम्र से ही सांप पकड़ती और बचाती आ रही हैं. डरने के बजाय समझदारी और सावधानी से काम करने की उनकी काबिलियत ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई है. इलाके के लोग उन्हें 'लेडी स्नेक कैचर' के नाम से जानते हैं.

By: Shristi S | Published: November 12, 2026 6:36:25 PM IST

कौन हैं मुरादाबाद की 'लेडी स्नेक कैचर'?
कौन हैं मुरादाबाद की 'लेडी स्नेक कैचर'?


Moradabad Lady Snake Catcher: आमतौर पर विशालकाय अजगर को सामने देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. अगर वह किसी के हाथ से लिपट जाए तो डर के मारे कदम उठाना भी मुश्किल हो सकता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की शाजिया परवीन के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था. घनी आबादी वाले इलाके में निकले विशालकाय अजगर को देखकर लोग घरों में छिप गए, लेकिन शाजिया उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंच गईं. रेस्क्यू के दौरान अजगर ने उनके हाथ को अपने शरीर से कसकर लपेट लिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. यही वजह है कि अब उनकी बहादूरी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है.

मुरादाबाद की लेडी स्नेक कैचर शाज़िया कौन हैं?

मुरादाबाद की रहने वाली शाज़िया परवीन छोटी उम्र से ही सांप पकड़ती और बचाती आ रही हैं. डरने के बजाय समझदारी और सावधानी से काम करने की उनकी काबिलियत ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई है. इलाके के लोग उन्हें ‘लेडी स्नेक कैचर’ के नाम से जानते हैं. वह ज़हरीले सांपों और अजगर जैसे बड़े रेंगने वाले जानवरों को भी बचाने में मदद करती हैं.

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मंडी के पास बड़ा रॉक पाइथन देखा गया

हाल ही में, मुरादाबाद की मंडी कमेटी के पास घनी आबादी वाले इलाके में देर रात एक बड़ा रॉक पाइथन देखा गया. इतने बड़े सांप के अचानक दिखने से आस-पास के लोगों में दहशत फैल गई, और लोग अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे. खबर मिलते ही शाज़िया परवीन उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचीं.

अजगर हाथ से लिपटा, लेकिन हिला नहीं

रेस्क्यू के दौरान, अजगर ने शाज़िया के हाथ को कसकर लपेट लिया. हालात मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने सब्र और समझदारी से काम लिया. काफी कोशिश के बाद, उन्होंने बड़े पाइथन को सुरक्षित पकड़ लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाज़िया अजगर को बचाती हुई दिख रही हैं.

फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर सवाल

स्थानीय लोग शाज़िया की बहादुरी की तारीफ़ कर रहे हैं. हालांकि, इस घटना ने फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले इलाके में इतना बड़ा अजगर मिलने के बावजूद, डिपार्टमेंट की टीम समय पर नहीं पहुंची. लोगों ने मांग की है कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करे ताकि इंसानों और जंगली जानवरों दोनों की सुरक्षा पक्की हो सके.

Tags: Snake Newsuttar pradesh
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