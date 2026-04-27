Moradabad fraud case: मुरादाबाद में विधवा महिला का आरोप, झोलाछाप डॉक्टर ने धमकाकर कराई मकान की रजिस्ट्री

Moradabad fraud case: मुरादाबाद थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर खास में एक विधवा महिला ने झोलाछाप डॉक्टर और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि उसे डराकर-धमकाकर धोखाधड़ी से उसके पुश्तैनी मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई. इतना ही नहीं, आरोपी पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप है. पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

धमकी देकर गांव छोड़ने का बनाया दबाव

पीड़िता बुशरा, पत्नी स्वर्गीय शाहिद हुसैन, के अनुसार गांव निवासी मुशाहिद उसके पड़ोस में अवैध क्लीनिक चलाता है. महिला का आरोप है कि कुछ महीने पहले से आरोपी और उसके साथी उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर गांव छोड़ने का दबाव बना रहे थे.

लालच देकर कराई मकान की रजिस्ट्री

महिला का कहना है कि आरोपी ने बिलारी में प्लॉट दिलाने का लालच दिया और मकान के बदले जमीन देने का झांसा दिया. इसी बहाने बिना पैसे दिए ही मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई. न तो प्लॉट दिया गया और न ही कोई रकम दी गई.

घर में घुसकर तोड़फोड़, जबरन निकालने की कोशिश

आरोप है कि रविवार सुबह आरोपी मुशाहिद अपने बेटे के साथ महिला के घर पहुंचा और जबरन उसे बाहर निकालने का प्रयास किया. विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ने पर महिला ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद आरोपी वहां से हटे.

शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं

पीड़िता का कहना है कि उसने उसी दिन थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. इससे महिला में नाराजगी और निराशा है. महिला अब न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर लगा रही है. उसका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो उसे और उसके बेटे को जान का खतरा बना रहेगा.

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