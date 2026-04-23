BJP Mahila Morcha Protest: मुरादाबाद के कुंदरकी में BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस-सपा के पुतले फूंके

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 8:48:40 PM IST

Moradabad BJP Mahila Morcha Protest: कुंदरकी में आज भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने के आरोप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कुंदरकी ब्लाक के सामने कांग्रेस और समाजवादी का पुतला फूंककर नाराजगी जताई. 

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कांग्रेस और सपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि जो भी दल महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा, उसे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए अब पूरी तरह जागरूक हैं. 

विरोध करने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में सबक सिखाया जाएगा. इस मौके परजिला मंत्री ज्योति वाल्मीकि,नामित सभासद जूली सैनी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुप्रिया शर्मा, महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी नीलम सिंह,महानगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रजनी भारती ,रानी, रूबी, गुलनाज, फूलवती, चंदू ,रजनी, भगवती, भूरी देवी, यशोदा, डोली, अंजुम जहां, सविता श्रीवास्तव, कमलेश, आरजू, शिल्प आदि उपस्थित रहीं.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

