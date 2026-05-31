भतीजे के प्यार में 'जल्लाद' बनी बीवी... 3 घंटे करंट देकर पति को तड़पाया, फिर जहर पिलाकर सीढ़ियों से फेंका! ऐसे खुली पोल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जो सिर्फ पति-पत्नी के रिश्तों में पड़ती दरार को ही उजागर नहीं करती बल्कि घर के सबसे करीबी सदस्य के साथ पत्नी के गुप्त संबंधों का भी खुलासा करती है. इस मामले का सबसे खौफनाक अध्याय भी पत्नी ही लिखती है और बड़े ही बेहरमी से अपने ही मांग के सिंदूर को मिटा देती है. इस पूरी घटना ने मुरादाबाद इलाके में सनसनी पैदा कर दी है.

एक साल पहले ही खुल गया था पत्नी का राज़

स्थानीय पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये कोई तत्काल अंजाम तक पहुंचाई गई घटना नहीं थी, बल्कि इस मर्डर को काफी अरसे पहले से प्लान किया जा रहा था. करीब एक साल पहले ही पति पवन कुमार को पत्नी आंचल के असली मसूबे ज्ञात हो गए थे और भतीजे अंकित के साथ चल रहे प्रेम संबंधों का भी पता चल गया था, जिसके चलते पति पवन कुमार ने पत्नी आंचल को कई बार समझाया, लेकिन पत्नी ने एक नहीं सुनी.

तड़पा-तड़पा उजड़ा सुहाग

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पति पवन कुमार ने तीन महीने पहले ही अपने एक परिजन से फोन पर बातचीत के दौरान वैवाहिक जीवन का सच बता दिया था. जिसके बाद पत्नी आंचल ने मर्डर के 4 दिन पहले ही अपने भतीजे अंकित, बहन शिखा और उसके प्रेमी दिवाकर को घर बुलाया और पति को बंधक बनाया लिया. क्रूरता की हदें तो तब पार हो गईं, जब चारों आरोपियों ने पवन कुमार के मुंह में कपड़ा ठूंसकर कई घटों तक बिजली के झटके देकर तड़पाया. जब पति की सांसे इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं थमी तो उसे जबरन जहर पिलाने की कोशिश की.

प्लांड मर्डर को दिया खुदरकुशी का रूप

मृतक के परिजनों से हुई पूछताछ में पूरा सच उजागर हो गया कि कैसे लगातार 3 घंटों की प्रताड़ना झेलने के बावजूद पति पवन कुमार ने जिंदगी से हार नहीं मानी. उसे रस्सियों से बांधकर भी पीटा गया, जिससे मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान बन गए. पत्नी आंचल का इतने से भी मन नहीं भरा तो अपने प्रेमी भतीजे अंकित, बहन आंचल और उसके प्रेमी दिवाकर के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया ताकि घिनौने अपराध को लोग खुदकुशी समझने लगे. इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है और लोग भारी आक्रोश में हैं.

सब मिलकर खाएंगे जेल की हवा

मौहल्ले वालों ने बताया कि रात के अंधेरे में पति पवन कुमार के मुंह में कपड़ा ठूंसकर करंट के झटके दिए जा रहे थे ताकि चीखें बाहर न जाएं लेकिन जब रात को दो अज्ञान लोगों को भागते देखा तो परिजनों में शक दौड़ा और घर की तलाशी लेने पहुंचे और फर्श पर पति की लाश देखी. इतना ही नहीं, इस रौंगटे खड़े करने वाले घटनाक्रम में अपना जुर्म छिपाने के लिए पत्नी आंचल ने अस्पताल ले जाने बहाने पति के शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की लेकिन असफल रहे. इस मामले की जानकारी देवेंद्र नामक के परिजन ने थाना मंझोला में दर्ज कराई. पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई चालू कर दी है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य भी इकट्ठा कर लिए हैं.

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