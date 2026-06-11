Moradabad: बुल्डोजर में कराने वाला था दुल्हन की विदाई, दूल्हे ने दिखाई फिल्मी स्टाइल और कट गया चालान, पूरी बात जानकर रह जाएंगे दंग

Moradabad Bulldozer News: मुरादाबाद में एक दूल्हे का बुलडोजर पर सवार होकर शादी में पहुंचने का फैसला उस पर भारी पड़ गया है. बारात के दौरान दूल्हे ने बुलडोजर पर सवार होकर धूम्रपान और नाचते हुए उसके वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद ही यातायात पुलिस ने वाहन का पता लगाया और चालान जारी करने की कार्रवाई शुरू की. यातायात नियमों का उललंघन करने की वजह से बुल्डोजर का चालान कट गया है.

क्या है पूरा मामला

मुरादाबाद जिले के उमरी कला गांव में दूल्हे उस्मान ने अपनी बारात को गांव से गुजारते समय पारंपरिक घोड़े या लग्जरी कार की जगह बुलडोजर का इस्तेमाल किया. एक अनोखी बारात की कोशिश के रूप में शुरू हुई यह घटना सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो गई. इस वायरल वीडियो में, बरात के गांव से गुजरते समय उस्मान अपने दोस्तों के साथ बुलडोजर के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. एक वीडियो में दूल्हे को भारी निर्माण वाहन पर सवार होकर सिगरेट पीते और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए भी दिखाया गया. इसी तरह एक और अन्य वीडियो में उन्हें बुलडोजर पर तेज डीजे संगीत की धुन पर उत्साहपूर्वक नाचते हुए दिखाया गया है, वहीं शादी में आए मेहमान भी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं.

एक्शन मोड में आई ट्रैफिक पुलिस

जैसे-जैसे इस बारात के वीडियो वायरल होते गए, स्थानीय अधिकारियों ने भी मामले पर ध्यान दिया. पुलिस के अनुसार, वीडियो में दिख रहे बुलडोजर की पहचान कर ली गई है और वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर बोलते हुए कांठ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि जुलूस में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन का पता लगा लिया गया है और चालान जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.

सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी बारात को लेकर लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. जहां कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस असामान्य बारात को मनोरंजक बताया, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसमें शामिल संभावित सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई. भीड़ भरे जुलूस के दौरान निर्माण वाहन के ऊपर कई लोगों के नाचने के दृश्य ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी, जिसमें कई यूजर्स ने बताया कि ऐसे स्टंट आसानी से दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं.