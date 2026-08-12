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Moradabad: 5 साल की बच्ची के स्कूल एडमिशन में अड़चन, सीएम योगी ने सुनी फिरयाद और 3 घंटे में हो गया दाखिला

Moradabad Girl School Admission:  मुरादाबाद की एक पांच साल की बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही थीं. लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया बच्ची को 3 घंटे के अंदर ही दाखिला मिल गया.

By: Shristi S | Published: August 12, 2026 6:22:56 PM IST

मुरादाबाद में सीएम योगी ने 5 साल की बच्ची का दाखिला 3 घंटे के अंदर करवाया
मुरादाबाद में सीएम योगी ने 5 साल की बच्ची का दाखिला 3 घंटे के अंदर करवाया


CM Yogi Adityanath Moradabad Girl School Admission: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक पांच साल की बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही थीं. बार-बार कोशिश करने के बाद भी उसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था. 

इसी बीच,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन प्रोग्राम के दौरान बच्ची की परेशानी उनके सामने आई. सीएम ने मामले पर ध्यान दिया और अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए. बच्ची का एडमिशन सिर्फ तीन घंटे के अंदर स्कूल में हो गया.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तुरंत एक्शन

बच्ची की मां प्राची ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुईं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और बच्ची का एडमिशन CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया. पांच साल की बच्ची अब पहली क्लास में पढ़ रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, बच्ची का एडमिशन तीन घंटे के अंदर हो गया, जिससे परिवार की चिंता कम हो गई. स्कूल पहुंचने पर, बच्ची को टीचरों और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट मिला. यह पल परिवार के लिए राहत और खुशी का पल था. माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी को अब स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है और उसे बराबरी का माहौल मिला है. इससे परिवार को भरोसा मिला है कि अगर शिकायत सही अधिकारियों तक पहुंचती है, तो उसे सुलझाया जा सकता है.

जल्दी कार्रवाई से परिवार को राहत मिली

यह मामला दिखाता है कि शिकायतों पर समय पर कार्रवाई से आम लोगों की मुश्किलें कम हो सकती हैं. लड़की के एडमिशन का मामला सामने आने के बाद, अधिकारियों की फुर्ती और मुख्यमंत्री के निर्देश की वजह से कुछ ही घंटों में समस्या हल हो गई. यह मामला बच्चों की पढ़ाई से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई के महत्व को भी दिखाता है. लड़की अब पहली क्लास में है, और परिवार को उम्मीद है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी.

Tags: cm yogimoradabaduttar pradesh
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