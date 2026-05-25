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टेक-ऑफ के दौरान इंजन से उठा धुआं, बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम; मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

Moradabad Airport Plane Technical Fault: मुरादाबाद जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है. यहां एयरपोर्ट डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के सरकारी विमान में टेक-ऑफ के दौरान अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 7:33:24 PM IST

मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक


Deputy CM Brajesh Pathak: मुरादाबाद जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है. यहां एयरपोर्ट डिप्टी CM ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) के सरकारी विमान में टेक-ऑफ के दौरान अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई. इस दौरान विमान के एक इंजन से धुआं निकलता देखकर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं. उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक यूपी सरकार के विमान में सवार थे. वह प्रस्थान करने वाले थे. जैसे ही उनका विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर आगे बढ़ा वैसे ही अचानक उसका इंजन बंद हो गया. विमान के बाहरी हिस्से में धुआं दिखाई देने लगा. बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ और त्वरित गति से लिए गए फैसले के चलते बड़ा विमान हादसा होने से बच गया.

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विमान के इंजन से धुआं निकलते देख मचा हड़कंप

मुरादाबाद एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के सरकारी विमान के इंजन से अचानक धुआं निकलता देख वहां हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट परिसर और वहां मौजूद प्रशासनिक अमले के लोग तत्काल ऐक्शन में आ गए. इमरजेंसी के हालात को देखते हुए उन्होंने तत्काल मोर्चा संभाल लिया. सुरक्षा कर्मियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने डिप्टी सीएम बृ़जेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. डिप्टी सीएम को क्रू मेंबर्स और सुरक्षा घेरे के बीच तत्परता के साथ बाहर निकाला गया.

तकनीकी गड़बड़ी से विमान का इंजन फेल होने और इंजन से धुआं उठने की सूचना से ऐक्शन में आए अधिकारियों ने भी डिप्टी सीएम के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ली. डिप्टी सीएम के बाहर आने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग की तकनीकी टीम और इंजीनियर विमान के इंजन में अचानक आई खराबी और धुआं निकलने की वजहों की पड़ताल कर रहे हैं.

संभल में था डिप्टी सीएम का कार्यक्रम

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सोमवार को मुरादाबाद मंडल के संभल जिले के दौरे पर थे. वह यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. उन्होंने भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पहली वर्षगांठ पर संभल की सिंदूर वाटिका परिसर में रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल के सिद्धांत पर तैयार किए गए विभिन्न वेस्ट टू वंडर स्कल्पचर्स का लोकार्पण और वाटिका परिसर में सिंदूर के पौधे का रोपण भी किया. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संभल के तहसील सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए.

उन्होंने वहां बच्चों में स्कूल बैग और पठन सामग्री भी वितरित की. उन्होंने तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. संभल दौरे के दौरान डिप्टी बृजेश पाठक ने प्रभु श्रीराम के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी देश और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.

Tags: Brajesh Pathakmoradabaduttar pradesh news
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