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Moradabad accident: मुरादाबाद के कुंदरकी में  सिपाही की कार में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

Moradabad accident: मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में एक सिपाही की कार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 2:13:58 PM IST

मुरादाबाद में सिपाही की कार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर
मुरादाबाद में सिपाही की कार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर


Moradabad accident: मुरादाबाद कुंदरकी थाने में तैनात एक सिपाही शनिवार देर रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया. रूटीन बैठक के बाद अपने कमरे लौटते समय उसकी कार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घायल सिपाही का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

बैठक के बाद लौट रहे थे सिपाही

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर निवासी मोनू उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी हैं और वर्तमान में कुंदरकी थाने में तैनात हैं. शनिवार को थाने में आयोजित नियमित बैठक समाप्त होने के बाद वह देर रात अपनी कार से कुंदरकी नगर स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए थे.

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हाईवे पर हुआ भीषण टक्कर

जैसे ही वह मुरादाबाद-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंदरकी जीरो पॉइंट के पास पहुंचे, तभी ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सिपाही मोनू गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली का पीछा किया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही कुंदरकी चौकी प्रभारी संजय त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल सिपाही को तत्काल कुंदरकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. थाना प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है. हादसे की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है.

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Tags: constable injuredmoradabad accident
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