कौन हैं मोनिका यादव? सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद बीजेपी पार्षद गौरव चौधरी से की शादी

Monika Yadav Gaurav Chaudhary Wedding: यूपी के फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव अपनी शादी को लेकर चर्चा का विषय बनी है. वह पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक नरेंद्र सिंह यादव की बेटी हैं; नरेंद्र सिंह यादव अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

नरेंद्र सिंह यादव फर्रुखाबाद जिले की राजनीति में एक कद्दावर हस्ती हैं. मोनिका यादव समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की पहली पत्नी थीं. धर्मेंद्र यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं. धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद वह अकेले रह रही थीं. अब उन्होंने मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी से शादी कर ली है.

कौन हैं गौरव चौधरी?

मेरठ से BJP नेता और ज़िला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने, फ़र्रुख़ाबाद की ज़िला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव से शादी कर ली है. गौरव चौधरी, जो पहले जर्मनी में एक व्यवसायी के तौर पर काम करते थे, ने पांच साल पहले मेरठ से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी. उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और उसके बाद वे ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुने गए.

मोनिका यादव कौन हैं?

मोनिका यादव फर्रुखाबाद के एक मशहूर राजनीतिक घराने से आती हैं. उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव हैं. नरेंद्र सिंह यादव छह बार विधायक चुने जा चुके हैं. उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, दोनों के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री के तौर पर काम किया है. नरेंद्र सिंह यादव ने अपना पहला चुनाव 1985 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीता था. बाद में, जब समाजवादी पार्टी बनी, तो वह मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गए.

नरेंद्र सिंह यादव के पिता, राजेंद्र सिंह यादव भी एक जाने-माने राजनेता थे. वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया था. वह सात बार विधायक चुने गए और फर्रुखाबाद में शमसाबाद और मोहम्मदबाद विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया. मोनिका यादव इस प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं.

मोनिका ने कब छोड़ा समाजवादी पार्टी का साथ

मुलायम सिंह यादव के साथ अपने करीबी संबंधों के कारण, नरेंद्र सिंह यादव ने यादव परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बना लिया था. इसी रिश्ते के चलते मुलायम सिंह यादव के भतीजे, धर्मेंद्र यादव और मोनिका यादव की शादी हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ ही समय बाद, दोनों के बीच हालात बिगड़ने लगे और उनके रिश्तों में खटास आ गई.

इसके बावजूद, मोनिका यादव अपने पिता, नरेंद्र सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थीं. वह फर्रुखाबाद में पंचायत चुनावों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही थीं. धर्मेंद्र यादव के साथ अपने रिश्ते में बढ़ती कड़वाहट के बीच, उन्होंने 2016 के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा. हालांकि, वह पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गईं और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. फिर भी, 2021 के पंचायत चुनावों के दौरान, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने और BJP में शामिल होने का फैसला किया. BJP के समर्थन से, उन्होंने सफलतापूर्वक जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हासिल कर लिया.