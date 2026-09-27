Home > उत्तर प्रदेश > Shami vs Hasin Jahan: मोहम्मद शमी के सामने एक और संकट! अगर यूपी के चुनावी मैदान में उतरे तो पत्नी हसीन जहां ही देंगी टक्कर, बोलीं- अगर वह…

Shami vs Hasin Jahan: मोहम्मद शमी के सामने एक और संकट! अगर यूपी के चुनावी मैदान में उतरे तो पत्नी हसीन जहां ही देंगी टक्कर, बोलीं- अगर वह…

Shami vs Hasin Jahan: मोहम्मद शमी ने हाल ही में आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की थी. इसके बाद शमी के यूपी चुनाव में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं. ऐसे में अब उनकी पत्नी हसीन जहां ने बड़ा बयान दिया है.

By: Hasnain Alam | Published: September 28, 2026 1:47:18 AM IST

मोहम्मद शमी और हसीन जहां
मोहम्मद शमी और हसीन जहां


Mohammed Shami vs Hasin Jahan: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की राजनीति में एंट्री की अटकलों के बीच उनकी पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हसीन जहां ने कहा है कि अगर मोहम्मद शमी या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव मैदान में उतरता है, तो वह भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी.

दरअसल, हाल ही में मोहम्मद शमी ने राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की थी. जयंत चौधरी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी. इसके बाद शमी के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमरोहा से उतरने की चर्चाएं शुरू हुईं. हालांकि, शमी या आरएलडी की ओर से अभी उनके चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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हसीन जहां ने कहा कि अमरोहा की जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है और वह यहां से चुनाव मैदान में उतरेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि शमी या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता है, तो वह उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. उनका कहना है कि वह अमरोहा की जनता की सेवा करना चाहती हैं. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कही है.

शमी की जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद बढ़ीं अटकलें

मोहम्मद शमी मूल रूप से अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव के रहने वाले हैं. जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हुई कि वह या उनके बड़े भाई मोहम्मद हसीब अमरोहा सदर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.

शमी के परिवार की स्थानीय राजनीति में भी पृष्ठभूमि रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, उनके पिता और मां गांव के प्रधान रह चुके हैं, जबकि उनके भाई हसीब के चुनाव लड़ने को लेकर भी पहले चर्चा सामने आ चुकी है.

2018 में सामने आया था दोनों के बीच विवाद

मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच 2018 में विवाद सार्वजनिक हुआ था. इसके बाद दोनों अलग रहने लगे. हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे. दोनों के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं.

Tags: Hasin Jahanhome-hero-pos-2mohammed shamiUP News
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