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Hasin Jahan: मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने इस विधायक पर लगाया बड़ा आरोप, ‘उनकी वजह से…’, योगी सरकार से की ये मांग

Hasin Jahan News: हसीन जहां का दावा है कि साल 2018 में मोहम्मद शमी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए परिवार में वापस लौटना चाहते थे और दोनों के बीच सुलह की कोशिश चल रही थी. उनके मुताबिक, इसी दौरान विधायक उमेश शर्मा ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच सुलह की संभावनाएं खत्म हो गईं.

By: Hasnain Alam | Published: September 28, 2026 6:57:45 PM IST

मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां


Hasin Jahan News: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. शमी और उनके बड़े भाई हसीब के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के कुछ दिन बाद हसीन जहां ने अब उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. 

हसीन जहां का दावा है कि साल 2018 में मोहम्मद शमी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए परिवार में वापस लौटना चाहते थे और दोनों के बीच सुलह की कोशिश चल रही थी. उनके मुताबिक, इसी दौरान विधायक उमेश शर्मा ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच सुलह की संभावनाएं खत्म हो गईं और दोनों के बीच दूरियां और बढ़ती चली गईं. हसीन का कहना है कि इस विवाद का सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी पर पड़ा.

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मोहम्मद शमी ने उमेश शर्मा से ली थी मदद

उन्होंने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में आरोप लगाया कि साल 2018 के कानूनी विवाद के दौरान मोहम्मद शमी ने उमेश शर्मा से मदद ली थी. हसीन का दावा है कि विधायक ने शमी को कथित तौर पर बचाने के नाम पर उनसे आर्थिक लाभ लिया था. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और न ही उमेश शर्मा की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है.

हसीन जहां ने विधायक पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए. उनका दावा है कि उमेश शर्मा कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहे हैं और पुलिस-प्रशासन पर प्रभाव डालकर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिलाते हैं.

उन्होंने अमरोहा के झूलपुर गांव स्थित विधायक के कथित फार्म हाउस से जुड़े चर्चित गैंगरेप मामले का भी जिक्र किया. हसीन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि फार्म हाउस यदि विधायक का है, तो वहां हुई घटना में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.

हसीन जहां ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और जिला पुलिस-प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है. उन्होंने संबंधित मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की अपील की है.

मोहम्मद शमी से कहां मिली थीं हसीन जहां?

हसीन जहां ने अपने और मोहम्मद शमी के रिश्ते की शुरुआत का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों की मुलाकात साल 2012 में कोलकाता में हुई थी. उस समय शमी आईपीएल खेल रहे थे. एक मैच के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और इसके बाद उन्होंने एक-दूसरे के फोन नंबर लिए. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और शमी ने उन्हें अपने परिवार से भी मिलवाया.

हसीन के मुताबिक, दोनों कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में निकाह करने का फैसला किया. निकाह के बाद वह ससुराल में रहीं, हालांकि, ज्यादातर समय शमी के साथ रहती थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उन्हें शमी के कथित अन्य रिश्तों के बारे में जानकारी मिली. हसीन का दावा है कि बेटी के जन्म के बाद भी परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शमी की आर्थिक और व्यावसायिक सफलता के बाद परिवार के कुछ लोग उनकी शादी खत्म कराने की कोशिश करने लगे.

हसीन जहां ने शमी के बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका दावा है कि भाई चाहता था कि शमी की शादी उसकी साली से हो और इसके लिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई. हसीन ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कई हमले करवाए गए. हालांकि इन दावों की भी पुष्टि नहीं हुई है.

Tags: Hasin Jahanmohammed shamiUP News
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