‘सुहैल, साजिद, अनवर और अली’ शरीफ इतना भी नहीं था ‘शरीफ’ 8 लोगों की हत्या का था आरोप

Mohammad Sharif : 2007 के रामपुर (उत्तर प्रदेश) में CRPF कैंप हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नवंबर 2025 में जेल से रिहा हुए 65 वर्षीय एक व्यक्ति शरीफ खान की मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में खजुरिया पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह हमला तब हुआ जब वह पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके घर के लिए निकले ही थे. हमलावर मौके से फरार हो गए जबकि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है.

आरोप है क शरीफ खान (31 दिसंबर, 2007) को रामपुर में CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए उस हमले के आरोपियों में शामिल था, जिसमें 7 CRPF जवान और एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी. उसके परिवार ने बताया कि सबूतों की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से पहले उन्होंने कई साल जेल में बिताए थे. शरीफ के भाई नईम खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि नवंबर, 2025 में रिहा होने के बाद से उनके भाई परिवार के साथ रह रहे थे. उनकी रिहाई के बाद पुलिस समय-समय पर उनका वेरिफिकेशन कर रही थी और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें नियमित रूप से खजुरिया पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था.

सोमवार को भी शरीफ इसी काम के लिए पुलिस स्टेशन गए थे. मंगलवार को वो घर लौटते समय अभी 300 मीटर ही दूर पहुंचे थे कि अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और गोलीबारी शुरू कर दी. गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर वहां से भाग गए. हमले की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

परिवार बोला की जाए विस्तृत जांच

नईम खान ने बताया कि परिवार को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि शरीफ की जान को कोई खतरा है. जेल में कई साल बिताने के बाद वे अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे और उनके रिश्तेदारों को ऐसे हमले की कोई उम्मीद नहीं थी. खासकर पुलिस स्टेशन के इतने करीब तो हमले का कतई अंदेशा नहीं था. परिवार ने हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की मांग की है. पुलिस अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि यह हत्या CRPF हमले के मामले में शरीफ की पुरानी संलिप्तता से जुड़ी है या फिर किसी अन्य विवाद का नतीजा है.

कौन था शरीफ खान

शरीफ खान को सुहैल, साजिद, अनवर और अली जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता था. वह रामपुर का रहने वाला था. वह 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात को जिले में स्थित CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में शामिल था. इस हमले में CRPF के सात जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस मामले में गिरफ्तार और मुकदमा चलाए गए लोगों में शरीफ भी शामिल था.

यहां पर बता दें कि 31 दिसंबर 2007 की रात को CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए हमले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, क्योंकि इसमें सात CRPF जवानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी. बाद में शरीफ को इस मामले में आरोपी बनाया गया और वह कई सालों तक जेल में रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया. मीडिया ने इस हत्या और जांच के बारे में जानकारी लेने के लिए रामपुर के SP अनिल कुमार सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.