UP: कौन हैं मोहम्मद जासमीर अंसारी? जो लेंगे लाल बिहारी यादव की जगह सपा में विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष का ओहदा

Jasmir Ansari Political Career: उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संगठन और सदन से जुड़े फैसले लगातार चर्चा में हैं. इसी क्रम में विधान परिषद में नेतृत्व की जिम्मेदारी को लेकर बुधवार 23 सितंबर 2026 को बदलाव हुआ है. सपा ने मोहम्मद जासमीर अंसारी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का फैसला किया है. वह अब तक सदन में पार्टी के उपनेता की भूमिका में थे. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें मोहम्मद जासमीर अंसारी के बारे में.

कौन हैं मोहम्मद जासमीर अंसारी?

मोहम्मद जासमीर अंसारी का राजनीतिक सफर सीतापुर के लहरपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद तक पहुंचा है. उनका जन्म 12 जनवरी 1968 को लहरपुर में हुआ था. यूपी विधानसभा की आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक, वह लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं. अंसारी ने पहली बार 20027 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लहरपुर से विधानसभा चुनाव जीता. इसके बाद 2012 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की. चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक, 2007 में उन्हें 57,179 और 2012 में 71,860 वोट मिले थे.

बसपा से कांग्रेस और फिर सपा तक का सफर

जासमीर अंसारी का राजनीतिक सफर एक ही पार्टी तक सीमित नहीं रहा. बसपा के साथ विधायक के तौर पर करीब एक दशक सक्रिय रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस का रुख किया. 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. इसके बाद पार्टी ने उन्हें विधान परिषद की राजनीति में खास जिम्मेदारी दी. 2022 में वह विधान परिषद सदस्य चुने गए और बाद में सपा विधान परिषद दल में उपनेता बनाए गए.

2024 में जब लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, तब जासमीर अंसारी को उपनेता बनाया गया था. लाल बिहारी यादव ने शिक्षक एमएलसी के चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था.

अब सदन में बड़ी जिम्मेदारी

अब सपा ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. यह बदलाव ऐसे वक्त हुआ है जब यूपी की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की ओर बढ़ रही है. अंसारी का राजनीतिक अनुभव विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों से जुड़ा है. विधान परिषद की आधिकारिक जानकारी में अंसारी को आश्वासन समिति का सभापति भी दर्ज किया गया है. यानी सदन की कार्यवाही और समितियों में उनकी भूमिका पहले से सक्रिय रही है.