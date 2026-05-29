Home > उत्तर प्रदेश > अपर्णा वाजपेई के इश्क में मोहम्मद अहसान बने अनिल पंडित, सनातन धर्म अपनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

अपर्णा वाजपेई के इश्क में मोहम्मद अहसान बने अनिल पंडित, सनातन धर्म अपनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

Allahabad High Court Decision: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अहसान को इस्लाम छोड़ने, हिंदू धर्म अपनाने और अनिल पंडित नाम रखने की अनुमति देने वाले फैसले को सही ठहराया है.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 11:17:54 PM IST

सनातन धर्म अपनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अहसान को दी मंजूरी
सनातन धर्म अपनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अहसान को दी मंजूरी


Mohammad Ahsan to Anil Pandit: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अहसान को इस्लाम छोड़ने, हिंदू धर्म अपनाने और अनिल पंडित नाम रखने की अनुमति देने वाले फैसले को सही ठहराया है.

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकारियों ने साफ किया कि प्रशासन ने याचिकाकर्ता के धर्म परिवर्तन के आवेदन को मंज़ूरी दे दी थी.

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क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता, जो प्रयागराज का रहने वाला है, एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करता है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से Ph.D. करते समय, उसने एक युवा हिंदू महिला से प्रेम विवाह किया. उसने एक आर्य समाज मंदिर में सनातन धर्म अपनाया और अनिल पंडित नाम रख लिया.
 
कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, उसने 27 मई, 2022 को ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ के तहत इस्लाम से सनातन धर्म में परिवर्तित होने के लिए एक आवेदन जमा किया. इस आवेदन को शुरू में खारिज कर दिया गया था; बाद में, याचिकाकर्ता ने इस अस्वीकृति को हाई कोर्ट में चुनौती दी.

बिना जोर-जबरदस्ती के किया था धर्म परिवर्तन

याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. उन्होंने तर्क दिया कि धर्म परिवर्तन बिना किसी ज़ोर-जबरदस्ती या प्रलोभन के किया गया था, और इसलिए, आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए था. इस बीच, याचिकाकर्ता की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उनका प्रेम विवाह था, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था. वह बलिया में एक शिक्षिका के तौर पर काम करती हैं.

कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने 14 मई, 2026 को एक अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता के धर्म परिवर्तन के आवेदन को मंज़ूरी दे दी गई. इसके अलावा, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह धर्म परिवर्तन के बाद सभी सरकारी रिकॉर्ड, निजी दस्तावेज़ों और शैक्षणिक या पेशेवर प्रमाणपत्रों में नाम बदलने के लिए उचित आवेदन जमा करे.

Tags: allahabad high courtuttar pardesh
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