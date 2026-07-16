रिश्ते शर्मसार! बेटे ने पिता को मारी चार गोलियां, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Modi Nagar Murder Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है. कहा जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बेटे को गुस्सा आया और उसने पिता पर गोलियां दाग दीं. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हत्या की तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं.

55 साल के पिता की हत्या

जानकारी के अनुसार, घटना मोदीनगर के बुदाना गांव की है. यहां 32 साल के बेटे निखिल नेहरा ने अपने 55 वर्षीय पिता हरिओम को जान से मार दिया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद के बाद निखिल ने पिता पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दीं. इसके बाद पिता हरिओम वहीं गिर पड़े. आरोपी ये देखकर वहां से भाग गया. हरिओम को गंभीर हालत में मोदीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को फोन कर मामले के बारे में जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं वारदात वाली जगह पर पुलिस ने पहुंच कर सबूत इकट्ठे किए और मामले की जांच शुरू कर दी. फरार आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और तलाश शुरू कर दी गई है.

नशे का आदी है आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो निखिल को नशे की लत है. इसके कारण अक्सर परिवार में झगड़े होते रहते हैं. जब उसने अपने पिता की हत्या की, उस समय भी वो नशे में था. हत्या करने के बाद वो इतना डर गया था कि मौके से भाग गया. हत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन कहा जा रहा है कि संपत्ति के विवाद के कारण लड़के में अपने पिता की हत्या की.

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