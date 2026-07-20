NEET रिजल्ट के इंतजार में टहलते-टहलते हो गया था लापता, वृंदावन में साधु के भेष में मिला; ढूंढने गया छोटा भाई भी त्याग बैठा मोह-माया!

कहते हैं कि जिंदगी कब, कौन सा मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता. बिहार के आरा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. अक्सर छात्र परीक्षा के तनाव या रिजल्ट के डर से घर छोड़ देते हैं, लेकिन आरा के रहने वाले सिद्धांत विशाल की कहानी बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली है. नीट (NEET) की परीक्षा देने के बाद अचानक गायब हुआ यह छात्र एक साल बाद उत्तर प्रदेश के पावन धाम वृंदावन में साधु के वेश में मिला है. लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता! इस कहानी में एक और ऐसा मोड़ है जिस पर यकीन करना मुश्किल है. सिद्धांत को ढूंढने वृंदावन गया उसका छोटा भाई भी वहां संतों की संगति में आकर खुद साधु बन गया.

टहलते-टहलते पहुंचा सीधे वृंदावन

सिद्धांत विशाल आरा के नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला का रहने वाला है. वह डॉक्टर बनने का सपना लेकर राजस्थान के कोटा में रहकर देश के एक बड़े कोचिंग संस्थान से नीट (NEET) की तैयारी कर रहा था. पिछले साल उसने परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार करने लगा. 14 जून की सुबह करीब 4 बजे, यह कहकर निकला कि ‘जरा टहलकर आता हूं.’ लेकिन सुबह की सैर के बाद वो दोबारा घर नहीं लौटा. जब तीन दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला, तो परेशान घरवालों ने 17 जून को नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

छोटा भाई गया था ढूंढने, खुद भी ले लिया संन्यास

पुलिस काफी समय से तकनीकी इनपुट और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिद्धांत को तलाश रही थी. इसी बीच भाई की जुदाई से परेशान उसका छोटा भाई भी उसे ढूंढते-ढूंढते कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंच गया. वहां भाई तो तुरंत नहीं मिला, लेकिन छोटा भाई संतों के ऐसे संपर्क में आया कि उसे भी वैराग्य सूझ गया. उसने भी साधु का जीवन अपना लिया और वहीं रहने लगा.

संत ने पुलिस को सौंपने से किया था इनकार

आरा पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि सिद्धांत वृंदावन में एक नामी संत के आश्रम में रह रहा है. नगर थाने की दारोगा परिणीती कुमारी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत वृंदावन भेजी गई. जब पुलिस वहां पहुंची तो आश्रम के संत ने शुरुआत में सिद्धांत को पुलिस को सौंपने से साफ मना कर दिया. हालांकि, पुलिस की काफी समझाइश, कानूनी नियमों का हवाला देने और परिवार की दुहाई के बाद संत मान गए और उन्होंने सिद्धांत को पुलिस के हवाले कर दिया.

क्या कोई कार्रवाई करेगी पुलिस?

आरा पुलिस सिद्धांत को सुरक्षित वापस अपने शहर ले आई है. नगर थानाध्यक्ष देवराज राय ने बताया कि सोमवार को सिद्धांत विशाल का कोर्ट में आधिकारिक बयान दर्ज कराया जाएगा. इसके बाद अदालत जो भी निर्देश देगी, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पूरा इलाका और सोशल मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि आखिर परीक्षा के बाद ऐसा क्या हुआ कि दो सगे भाई एक के बाद एक सांसारिक मोह-माया छोड़ वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े.

अचानक आध्यात्म की ओर क्यों मुंड जाते हैं छात्र?

नीट (NEET) की तैयारी बहुत मुश्किल होती है, और छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए दिन-रात पढ़ना पड़ता है. इस भारी तनाव के बीच, कुछ छात्रों का मन आध्यात्मिकता (भगवान की भक्ति) की ओर मुड़ जाता है. वे शांति और मानसिक सुकून पाने के लिए वृंदावन चले जाते हैं.वृन्दावन को भगवान श्रीकृष्ण की नगरी माना जाता है. यहां का शांत माहौल, सत्संग, और कीर्तन लोगों को सांसारिक मोह-माया से दूर ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित करता है.

पिछले कुछ सालों में ऐसे तमाम मामले सामने आए जहां छात्र एग्जाम की तैयारी, एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद भागकर वृंदावन आए हैं. कुछ समय पहले राजस्थान के कोटा से भी ऐसा ही एक वाक्या चर्चा में आया था जहां छात्र को ढूंढते हुए पुलिस वृंदावन पहुंच गई थी. कई मामलों में छात्र संतों की शरण में जाकर भक्ति और सेवा का जीवन अपना लेते हैं.

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