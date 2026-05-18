Twisha Sharma Death: मॉडल और मिस पुणे ट्विशा शर्मा का दोस्त को किया वह आखिरी मैसेज, जिसने गहरा दिया ‘मौत’ का रहस्य!

Twisha Sharma Death Mystery: नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा के परिवार ने भोपाल (मध्य प्रदेश) में रहस्यमयी मौत को लेकर अपना विरोध तेज़ कर दिया है. इसी कड़ी में परिवार ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है और अंतिम संस्कार करने से साफ इन्कार कर दिया है. इस बीच इसमें नया मोड़ आ गया है. इसमें एक दोस्त को भेजा गया उनका आखिरी मैसेज – मैं फंस गई हूं- इस मामले में एक नया रहस्य जोड़ता है.

क्या था पूरा मैसेज

दोस्त को भेजे मैसेज में ट्विशा शर्मा ने कहा था- मैं फंस गई हूं, ब्रो… बस तू मत फंसना… ज़्यादा बात नहीं कर सकती है. जब सही समय आएगा, तब मैं कॉल करूंगी.’ ट्विशा ने इंस्टाग्राम पर यह मैसेज मीनाक्षी को लिखा था- ‘मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, टुकटुक. मैं तुमसे प्यार करती हूं. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं. मैं तुम्हारे साथ हूं.’ इसके बाद ट्विशा शर्मा का अपनी दोस्त को किया गया वह कॉल कभी नहीं आया.

यहां पर बता दें कि 8 महीने की गर्भवती 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा भोपाल में अपने घर पर फंदे से लटकी मिलीं थीं. यह आखिरी मैसेज था जो उन्होंने अपनी दोस्त को भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी दोस्त से शादी नहीं करने की गुज़ारिश की थी.

यहां पर बता दें कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल रहने वाले एक रिटायर्ड जज वाले परिवार में हुई थी. इसके बाद 12 मई, 2026 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गईं. रविवार (17 मई, 2026) को ट्विशा के परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और AIIMS दिल्ली में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की. उन्होंने ट्विशा का अंतिम संस्कार करने से भी इन्कार कर दिया और कहा कि वे ऐसा तभी करेंगे जब उनकी मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी.

परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया सोशल का आरोप

परिवार ने ट्विशा के पति और ससुराल वालों पर लंबे समय से मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वे लोग जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार ने यह भी मांग की है कि पोस्टमॉर्टम के लिए ट्विशा के शव को ठीक से सुरक्षित रखा जाए, और कहा कि अभी चल रही जाँच से उन्हें कोई भरोसा नहीं हो रहा है.

परिवार ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग

इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा ने बताया कि परिवार मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया क्योंकि वे एक आए हुए प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के OSD से बात की. उन्होंने दावा किया कि OSD ने पुलिस जांच में कमियों को स्वीकार किया है. नवनीधि शर्मा ने यह भी कहा कि परिवार ने अनुरोध किया था कि ट्विशा के शव को माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाए, यह तर्क देते हुए कि 4-5 डिग्री सेल्सियस पर रखने से शव सड़ सकता है. वहीं, इस घटना के बाद से ही परिवार ट्विशा की मौत में किसी साज़िश का आरोप लगाता रहा है और उसने जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग की है और कहा है कि AIIMS भोपाल से आई शुरुआती रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी.

नवनीधि शर्मा ने जांच में गंभीर कमियों का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी बेटी की मौत के दो दिन बाद FIR दर्ज की गई थी और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) पर परिवार का भरोसा उठ गया है और वे चाहते हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए.

12 मई की रात फंटे पर लटकी मिली थी ट्विशा

परिवार के अनुसार, ट्विशा के हाथों और कानों पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या और सबूत मिटाने का संदेह पैदा होता है. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कई अनुत्तरित सवालों के बावजूद इस मामले को आत्महत्या के रूप में पेश किया जा रहा है.

कौन थीं

पूर्व ‘मिस पुणे’ रहीं ट्विशा ने वर्ष 2024 में एक डेटिंग ऐप के ज़रिए मुलाकात होने के बाद दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से शादी की थी. उनके रिश्तेदारों ने बताया कि वह भोपाल छोड़कर नोएडा वापस जाना चाहती थीं. वह अपनी मौत से कुछ समय पहले तक वह अपने परिवार के संपर्क में थीं. ट्विशा के भाई, हर्षित शर्मा, भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं.

पुलिस ने बताया कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां, सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और सबूत मिटाने के आरोपों की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है.. कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुनील दुबे ने बताया कि समर्थ सिंह फ़रार है और उसे गिरफ़्तार करने की कोशिशें जारी हैं.