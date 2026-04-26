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Uttar Pradesh News: खनन माफिया नेटवर्क पर वार, आरोपी इमरान गिरफ्तार; मिर्जापुर पुलिस की बड़ी सफलता

Uttar Pradesh News: मिर्जापुर पुलिस ने खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी इमरान को धमकी, दबाव और जमीन कब्जाने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया, जांच जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 4:00:49 PM IST

मिर्जापुर पुलिस ने खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी इमरान को धमकी
मिर्जापुर पुलिस ने खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी इमरान को धमकी


Uttar Pradesh News: सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस ने धमकी, दबाव बनाने और जमीन कब्जाने के प्रयास के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी इमरान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने, जान से मारने की धमकी देने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप हैं।

खनन माफिया पर कड़ा प्रहार 

पुलिस के अनुसार, 24 अप्रैल 2026 को ग्राम शफीपुर निवासी मेघराज पुत्र चतर सिंह ने थाना मिर्जापुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम मगपुरा निवासी इमरान पुत्र वसीर अहमद और उसके साथियों ने खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, साथ ही जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना मिर्जापुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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आरोपी इमरान को किया गिरफ्तार 

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इमरान को उसके ग्राम मगपुरा स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ की गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह, उपनिरीक्षक सचिन त्यागी और हेड कांस्टेबल अमित राठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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Tags: Iqbal Bala gang UPmining mafia Imran arrestMirzapur police news
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