Mirzapur Minor Girl Assault Case: पहले शादी का वादा, फिर नाबालिग के साथ दरिंदगी, पिता ने उठाया ये कदम

Mirzapur Minor Girl Assault Case: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शादी का झांसा देकर नाबालिग का कथित यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए महज एक दिन के भीतर आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस के अनुसार, मड़िहान थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 26 जुलाई 2026 को अपनी नाबालिग बेटी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मड़िहान थाने में मु.अ.सं. 182/2026 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5J(ii)/6 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए जांच और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

एसपी ने दिए तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अपर्णा रजत कौशिक ने अधिकारियों को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), क्षेत्राधिकारी (ऑपरेशन) और मड़िहान थाना प्रभारी को समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा. वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया.

मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार

27 जुलाई 2026 को मड़िहान थाना के उप निरीक्षक ऋषिदेव शुक्ला और उनकी टीम को मुखबिर से आरोपी के संबंध में सटीक सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूरज पटेल, पुत्र राकेश पटेल, निवासी देवपुरा, थाना राजगढ़, जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ की गई और मामले से जुड़े कानूनी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी की गई.

कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भेजा गया जेल

मड़िहान थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना नियमानुसार जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त रुख

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे मामलों में त्वरित एफआईआर, निष्पक्ष जांच और समयबद्ध गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी जा रही है. इस कार्रवाई से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के प्रति कानून सख्ती से लागू किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.