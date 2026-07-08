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गोली मार दूंगा… 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के बाद पिता की धमकी, बच्ची ने रोते हुए बनाया था वीडियो

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 10 साल की बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाला लड़का काफी परेशान करता था. जब ये बात लड़की के पिता तक पहुंची, तो वो तमंचा लेकर आरोपी के घर पहुंच गए.

By: Deepika Pandey | Published: July 8, 2026 3:21:29 PM IST

कानपुर क्राइम न्यूज
कानपुर क्राइम न्यूज


Kanpur Crime News: बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक छोटी बच्ची शिकायत कर रही थी कि उसके घर के सामने रहने वाला एक लड़का उसे काफी परेशान करता है. वो अपनी छत से गंदे-गंदे इशारे करता है और जब वो साइकिल चलाने जाती है, तो उसका पीछा करता है. उसने उसे कई बार पकड़ने की भी कोशिश की. बच्ची की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में बच्ची ने कुछ वीडियो भी डाले था, जिससे उसकी बात सच लग रही थी. वहीं अब ये विवाद बढ़ गया है.

तमंचा लेकर आरोपी को दी धमकी

दरअसल, ये वीडियो कानपुर के बर्रा इलाके का बताया जा रहा है. बच्ची की वीडियो सामने आने के बाद उसके पिता काफी नाराज हुए. नाराज पिता ने आरोपी युवक के घर पहुंचकर उसके पिता को तमंचा दिखाकर धमकी दे दी. उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बेची के साथ कुछ हुआ, तो वो गोली मार देंगे. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बात को संभाला. इसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा और इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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27 जून को हुआ था मामला

ये बात 27 जून की है, जब बच्ची का पिता उनसे बात करने के लिए पहुंचा था. इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई और बातचीत कर दोनों पक्षों में मामला शांत कराया गया था. इसी बीच पिता बंदूक लेकर पहुंचा था और गोली मारने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, तो वो गोली मार देंगे.

बेटी के पिता ने लिखा भावुक पोस्ट

वहीं इसके बाद बेटी के पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि किसी बड़ी घटना के बाद मोमबत्ती जलाने से बेहतर है कि समय रहते मासूम बच्ची के लिए आवाज उठाई जाए. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी बड़ी वारदात के होने का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आरोपी पक्ष काफी प्रभावशाली है.

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