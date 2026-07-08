गोली मार दूंगा… 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के बाद पिता की धमकी, बच्ची ने रोते हुए बनाया था वीडियो

Kanpur Crime News: बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक छोटी बच्ची शिकायत कर रही थी कि उसके घर के सामने रहने वाला एक लड़का उसे काफी परेशान करता है. वो अपनी छत से गंदे-गंदे इशारे करता है और जब वो साइकिल चलाने जाती है, तो उसका पीछा करता है. उसने उसे कई बार पकड़ने की भी कोशिश की. बच्ची की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में बच्ची ने कुछ वीडियो भी डाले था, जिससे उसकी बात सच लग रही थी. वहीं अब ये विवाद बढ़ गया है.

तमंचा लेकर आरोपी को दी धमकी

दरअसल, ये वीडियो कानपुर के बर्रा इलाके का बताया जा रहा है. बच्ची की वीडियो सामने आने के बाद उसके पिता काफी नाराज हुए. नाराज पिता ने आरोपी युवक के घर पहुंचकर उसके पिता को तमंचा दिखाकर धमकी दे दी. उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बेची के साथ कुछ हुआ, तो वो गोली मार देंगे. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बात को संभाला. इसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा और इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

This girl is Bhumi Singh Rathore, a resident of Kanpur. The boy seen in front of her has repeatedly harassed her by making obscene gestures, stalking her himself and through his friends, and has allegedly tried to grab or catch hold of her on several occasions. The girl’s father… pic.twitter.com/FBYudx8ZoC — SARCASTIC (@S0rcastic) July 8, 2026

27 जून को हुआ था मामला

ये बात 27 जून की है, जब बच्ची का पिता उनसे बात करने के लिए पहुंचा था. इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई और बातचीत कर दोनों पक्षों में मामला शांत कराया गया था. इसी बीच पिता बंदूक लेकर पहुंचा था और गोली मारने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, तो वो गोली मार देंगे.

बेटी के पिता ने लिखा भावुक पोस्ट

वहीं इसके बाद बेटी के पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि किसी बड़ी घटना के बाद मोमबत्ती जलाने से बेहतर है कि समय रहते मासूम बच्ची के लिए आवाज उठाई जाए. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी बड़ी वारदात के होने का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आरोपी पक्ष काफी प्रभावशाली है.