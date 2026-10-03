प्यार में पड़ी तो मेहताब से ममता बन गई महिला! जागेशपुरी संग लिए 7 फेरे और अपनाया सनातन धर्म

Conversion Case | Love Affair: रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है. यहां एक मेहताब नाम की लड़की ने ममता बनकर शादी रचाई और धर्मपरिवर्तन कर लिया. बता दें कि मुरादाबाद की ममता ने मुरादाबाद के अपने प्रेमी जगेशपुरी से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. मेहताब ने इस बात की जानकारी दी है कि उसके घरवाले इस शादी के खिलाफ थे और वो सनातन धर्म को मानती है. रामपुर के शाहबाद के जटपुरा की रहने वाली मेहताब के मुताबिक, उसके चार भाई-बहन हैं. उसने आठवीं तक पढ़ाई की है. चार साल पहले मुरादाबाद के मूढ़ापांडे के गांव रोंडा का रहने वाला जगेशपुरी उसके गांव में काम करने आया था.

ऐसी हुई जागेश से मुलाकात

इसी दौरान उसकी मुलाकात जगेशपुरी से हुई. धीरे-धीरे दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी और प्यार हो गया. मेहताब ने बताया कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके घरवाले इसके खिलाफ थे. इसलिए, उसने अपने घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने का फैसला किया. उसके चाचा ने उसे बरेली में आचार्य केके शंखधर के बारे में बताया. इसके बाद, वह जगेशपुरी के साथ बरेली आ गई.

‘मोहब्बत’ के लिए मेहताब बन गई ममता’ रामपुर की मेहताब ने ‘मोहब्बत’ के लिए ममता बनकर जागेश के साथ 7 फेरे ले लिए. मेहताब के परिजन इस शादी के खिलाफ थे जिसके चलते मेहताब धर्मपरिवर्तन कर ममता बन गई. मेहताब के गांव में जागेश काम करने गया था. वहीं दोनों में मोहब्बत हो गई जिसके बाद शादी… pic.twitter.com/fGKPtAclyx — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) October 3, 2026

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कई सालों से मानती थी सनातन धर्म

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां, आचार्य शंखधर ने हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी कराई. मेहताब ने कहा कि उसे सनातन धर्म पसंद है और वो कई सालों से इसमें विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि उन्हें मुस्लिम धर्म में तलाक और हलाला पसंद नहीं है. एक आदमी अक्सर दो या तीन शादियों के बाद अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और फिर दूसरी शादी कर सकता है.

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