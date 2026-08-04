अनिल ढींगरा को गोरखपुर तो इंद्र विक्रम सिंह को… योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; किन 13 IAS अफसरों के हुए तबादले

UP IAS Transfer List: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए सोमवार को बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारियों के व्यापक तबादले करते हुए 13 अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इस फेरबदल में गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज जैसे अहम मंडलों को नए मंडलायुक्त मिले हैं, जबकि कई महत्वपूर्ण विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में भी शीर्ष स्तर पर बदलाव किया गया है.
सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता तक सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी. ऐसे में चलिए जानें की किन अधिकारियों को कहां-कहां नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
किन 13 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां-
1. अनिल ढींगरा: डिविजनल कमिश्नर, गोरखपुर से हाउसिंग कमिश्नर (उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड), डायरेक्टर (उत्तर प्रदेश लैंड बाउंड्री, उत्तर प्रदेश), और सेक्रेटरी (हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार).
2. इंद्र विक्रम सिंह: सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल फॉरेन ट्रेड, और एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट्स और डायरेक्टर, स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल) से डिविजनल कमिश्नर, गोरखपुर.
3. रवींद्र: अभी (प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल फॉरेन ट्रेड, और एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट्स) और डायरेक्टर, स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल, उत्तर प्रदेश का एडिशनल चार्ज.
4. वैभव श्रीवास्तव: मैनेजिंग डायरेक्टर, PCF से डिविजनल कमिश्नर, बस्ती.
5. प्रकाश बिंदु: सेक्रेटरी, होम एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट से मैनेजिंग डायरेक्टर, PCF.
6. भूपेंद्र एस. चौधरी: डिविजनल कमिश्नर, बरेली से सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार.
7. शंभू कुमार: मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से डिविजनल कमिश्नर, बरेली.
8. डॉ. लोकेश एम.: पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से डिविजनल कमिश्नर, प्रयागराज.
9. सौम्या अग्रवाल: डिविजनल कमिश्नर, प्रयागराज से लेबर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश.
10. संदीप कुमार: रेवेन्यू काउंसिल, प्रयागराज के मेंबर (ज्यूडिशियल) से मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.
11. पुष्प राज सिंह: गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी से एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोएडा.
12. सतीश पाल: एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोएडा से स्पेशल सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार.
13. डॉ. बलकार सिंह: हाउसिंग कमिश्नर (उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड), डायरेक्टर (अर्बन लैंड बाउंड्री), और सेक्रेटरी (हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट) से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी.