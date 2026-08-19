Meerut Viral Video: पति कर रहा था गर्लफ्रेंड के साथ ये काम, अचानक पहुंच गई पत्नी, फिर तीनों ने बीच सड़क पर…

UP Meerut Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की पिटाई कर दी. जानकारी के मुताबिक शिवपुरम निवासी युवक सुपरटेक पाल्म ग्रीन सोसाइटी के बराबर गली में स्थित जिम में आया था. पति की गतिविधियों पर शक होने के बाद उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ रंगेहाथों पकड़ने के बाद चीखना शुरू कर दिया. उसने दोनों को रोक लिया और पति से सवाल-जवाब करने लगी. आरोप है कि इसी दौरान विवाद बढ़ गया और पति के साथ मौजूद महिला ने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी. पति पर भी पत्नी के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया गया है.

दोनों महिलाओं में जमकर हुई मारपीट

विवाद बढ़ने के बाद दोनों महिलाओं में जमकर मारपीट हुई. दोनों ने एक-दूसरे को सड़क पर गिराकर पीटा और बाल भी खींचे. कुछ देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा. घटना देखने के लिए आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया. साथ ही पुलिस घटना से जुड़े पक्षों से जानकारी जुटा रही है. शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

महिला को अपने पति की गतिविधियों पर काफी समय से शक था. महिला का आरोप है कि उसका पति अक्सर सुपरटेक पाल्म ग्रीन सोसाइटी के पास स्थित एक जिम में आता-जाता था और वहीं उसकी एक महिला से नजदीकियां थीं. बुधवार को जब महिला को पति के वहां होने की सूचना मिली तो वह सीधे जिम के बाहर पहुंच गई.

पुलिस का क्या है कहना?

फिलहाल ब्रह्मपुरी पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और वीडियो फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.