Meerut Crime: पति को दूसरी औरत संग रंगे हाथ पकड़ा, बोनट पर लेटकर काटा बवाल! कई KM तक दौड़ी कार, रुकी तो बीच सड़क…VIDEO!

Meerut Wife Catches Husband Car Bonnet Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से रिश्तों की कलह और हाई-वोल्टेज ड्रामे का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. लोहिया नगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक पत्नी ने अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. पति को दूसरी औरत के साथ स्विफ्ट कार में घूमता देख पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. पत्नी ने चलती कार को रोकने के लिए उसकी बोनट पर छलांग लगा दी. इसके बाद पति ने गाड़ी रोकने के बजाय कार को लगभग 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया, लेकिन राहगीरों के विरोध के बाद आखिरकार कार रुकनी पड़ी. इसके बाद बीच सड़क पर ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसका VIDEO अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

कार के बोनट पर लटकी पत्नी, कई KM तक भगाई कार

यह पूरी घटना शनिवार शाम की है, जब काशीराम कॉलोनी का रहने वाला एक युवक अपनी कार में एक अन्य महिला के साथ सवार होकर कहीं जा रहा था. तभी उसकी पत्नी ने अपने बेटे के साथ स्कूटर पर जाते वक्त अपने पति की कार को पहचान लिया. जैसे ही उसने पति को किसी गैर महिला के साथ देखा, उसने चीखते-पुकारते हुए कार का पीछा किया और अपनी जान जोखिम में डालकर चलती कार के बोनट पर लेट गई. आरोप है कि इसके बावजूद बेरहम पति ने कार रोकी नहीं और पत्नी को बोनट पर लटकाए हुए गाड़ी को भगाता रहा. सड़क पर इस खतरनाक ड्रामे को देखकर राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने शोर मचाकर किसी तरह जबरन कार को रुकवाया.

कार के बोनट पर पत्नी लटकी हुई है। पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर बैठा है। दरअसल, पत्नी ने दोनों को एकसाथ पकड़ लिया। वो कार के आगे खड़ी हो गई। पति ने कार चलाई तो पत्नी बोनट पर लटकी रह गई। 📍मेरठ, उत्तर प्रदेश https://t.co/VA2WZkgOQP — Sachin Gupta (@Sachingupta) October 4, 2026

बीच सड़क पर उतरा गुस्सा, फाड़े कपड़े और मारपीट

जैसे ही कार रुकी, वैसे ही गुस्से से तमतमाई पत्नी ने अपने पति को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया. इसके बाद बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले और हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. पत्नी ने गुस्से में अपने पति की जमकर पिटाई की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इस हंगामे के बीच कार में बैठी दूसरी महिला मौका पाकर वहां से चुपचाप फरार हो गई. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद युवक अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर वहां से रवाना हो गया.

थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा पति द्वारा पत्नी पर गाडी चढाकर हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार बरामद। #UPPOLICE #MEERUTPOLICE — MEERUT POLICE (@meerutpolice) October 4, 2026

इस मामले में पुलिस ने क्या किया?

घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया. लोहिया नगर थाना प्रभारी सुमित तोमर और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक, मामले का संज्ञान लिया गया है. पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर अपने पति और साथ मौजूद महिला के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस वायरल वीडियो और महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि घरेलू विवाद और बेपरवाही किस तरह सड़क पर खतरनाक तमाशा बन सकती है.

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