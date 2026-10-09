Meerut Crime: ‘दूसरी शादी कर लूंगा’… पति की धमकियां और पत्नी का खौफनाक कदम, कॉफी पिलाकर काट दिया संवेदनशील अंग!

Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पति-पत्नी के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में एक महिला पर अपने पति को कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और फिर धारदार चाकू से हमला करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि शादी के करीब 7 साल बाद भी संतान नहीं होने और आपसी शक के कारण दोनों के बीच तनाव रहता था. पति की चीख सुनकर उसकी मां और बहन कमरे में पहुंचीं और उसे अस्पताल ले गईं. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

7 साल पुराना रिश्ता और बच्चों न होने का विवाद

यह खौफनाक घटना मेरठ के संवेदनशील लिसाड़ी गेट इलाके की है. पीड़ित युवक पेशे से टेक्सटाइल प्रिंटर है और उसकी शादी करीब 7 साल पहले तारापुरी की रहने वाली शबनम के साथ हुई थी. शादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो दोनों के बीच आपसी शक और तनाव बढ़ने लगा था. परिवार के मुताबिक, पति अपनी पत्नी की अन्य पुरुषों से फोन पर लंबी बातचीत का विरोध करता था, जिसके चलते अक्सर उनके घर में झगड़े होते रहते थे. आरोप यह भी है कि 7 साल की शादी के बावजूद बच्चा नहीं हुआ जिसके चलते पति परेशान था और दूसरी शादी करना चाहता था. इसके लिए वह पत्नी शबनम पर दबाव बना रहा था, जिसे लेकर शबनम गुस्से में आ गई.

कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया वारदात को अंजाम

घटना वाली रात यानी बुधवार को भी पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी. इसके कुछ देर बाद पत्नी शबनम ने बड़े शातिर तरीके से अपने पति को कॉफी ऑफर की, जिसमें पहले से ही खतरनाक सेडेटिव्स (नशीली दवाएं) मिलाई गई थीं. जैसे ही पति ने वह कॉफी पी, उसे चक्कर आने लगे और वह गहरी बेहोशी की हालत में चला गया. जब पति पूरी तरह अचेत हो गया, तो पत्नी ने धारदार चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई वार किए और उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

परिवार की चीख-पुकार और आरोपी पत्नी का फरार होना

रात के सन्नाटे में जब खून से लथपथ पति को होश आया और उसने दर्द से चीखना शुरू किया, तो घर के दूसरे कमरे में सो रही उसकी मां और बहन दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि युवक लहूलुहान हालत में पड़ा तड़प रहा है और आरोपी पत्नी वहां से भाग चुकी है. तुरंत पड़ोसियों की मदद से परिवार ने घायल युवक को नजदीकी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशन कर ब्लीडिंग रोकी. डॉक्टरों के अनुसार, पीड़ित की हालत अभी भी काफी क्रिटिकल बनी हुई है.

पुलिस की एंट्री और आरोपी महिला की गिरफ्तारी

इस सनसनीखेज मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीती रात ही आरोपी पत्नी शबनम को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों एक-दूसरे पर शक करते थे और पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था.

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