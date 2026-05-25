मेरठ में हैवानियत! लाश लेकर स्कूटी पर घूमता रहा कातिल, सीसीटीवी फुटेज से खुला बहन का कांड

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेडिकल कॉलेज की संविदा नर्स अंजलि शर्मा की हत्या हुई. पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी सूफियान को भी गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि 21 मई को आरोपी सूफियान ने अंजलि को लोहिया नगर स्थित अपने घर बुलाया. इसके बाद वहां उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात को हत्या की जगह आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की गई. इसके बाद आरोपी बहन साजिदा और सहयोगी जबर सिंह की मदद से शव को मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचा. उसने शव को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया.

परिजनों ने जुटाए सीसीटीवी फुटेज

इस पूरे मामले में अंजलि के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए. उनके हाथ दो सीसीटीवी फुटेज लगीं. पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आरोपी सूफियान अंजली की लाश को उठाकर घर से बाहर जाता है. उसकी बहन पहले से ही स्कूटी लिए बाहर खड़ी होती है. वो अंजलि का शव लेकर पीछे बैठ जाता है. इस दौरान अंजलि के पैर जमीन पर रगड़ रहे होते हैं. लड़की की मौत से अनजान राहगीर उसकी मदद कर अंजलि के पैरों को अंदर कर देते हैं.

सबूतों को मिटाने का आरोप

वहीं दूसरे सीसीटीवी इसके ठीक 45 मिनट बाद का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी सूफियान दोपहर के समय एक अन्य अज्ञात युवती को लेकर घर पहुंचता है. वो दोनों लगभग आधे घंटे तक घर में रहे. इसके बाद बाहर आ गए. परिजनों का कहना है कि इन दोनों ने घर में मौजूद सबूतों को मिटाया और फिर वहां से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मिस्ट्री गर्ल के बारे में जांच की जा रही है.

क्या थी हत्या की वजह?

जानकारी के अनुसार, 21 मई को जागृति विहार की रहने वाली अंजलि ड्यूटी के लिए घर से निकली थी लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंची. वहीं बाद में वो दोपहर 1 बजे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मिली. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके गले पर चोट के निशान भी मिले. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले वार्ड बॉय के तहत काम करता था. वो अंजलि पर शादी का दबाव बना रहा था. अंजलि पहले से शादीशुदा है और उसका पति से विवाद चल रहा था. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जो फुटेज मिली, उसमें देखा गया कि हेलमेट पहने एक युवती ई-रिक्शा से उसे छोड़कर भाग गई थी. बाद में जांच में पता चला कि वो साजिदा थी.

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