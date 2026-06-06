मेरठ टोल प्लाजा विवाद: पिस्तौल मुंह में घुसाकर जान से मारने की दी धमकी, नेता के बेटे ने बेरहमी से की कर्मचारियों की पिटाई

Meerut Bhainsa Toll Plaza Fight: उत्तर प्रदेश के मेरठ-पौड़ी हाईवे पर भैंसा टोल प्लाज़ा पर टोल पेमेंट को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व ज़िला अध्यक्ष अजय त्यागी के बेटे अभिनव त्यागी और उनके साथियों ने जमकर हंगामा और मारपीट की.

आरोप है कि अभिनव के एक साथी ने टोल कर्मचारी के मुंह में पिस्तौल घुसाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और कर्मचारियों को हॉकी स्टिक और रॉड से बेरहमी से पीटा. मारपीट के दौरान एक टोल कर्मचारी बेहोश हो गया.

पुलिस ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई

हैरानी की बात है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसके उलट, पुलिस ने ‘X’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जबकि टोल मैनेजमेंट आरोपियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

टोल पेमेंट को लेकर विवाद

भैंसा टोल प्लाज़ा के मैनेजर जितेंद्र कुमार के मुताबिक, मवाना खुर्द के रहने वाले अभिनव त्यागी बुधवार रात करीब 10:30 बजे अपने साथियों सागर शर्मा और राजा शर्मा के साथ गाड़ियों में प्लाज़ा पहुंचे. अभिनव की कार को तो बिना फ़ीस दिए जाने दिया गया, लेकिन जब उनके साथी सागर की कार के लिए टोल पेमेंट की मांग की गई तो विवाद हो गया. अभिनव ने अपने गांव से बड़ी संख्या में युवकों को बुला लिया; वे हॉकी स्टिक, रॉड और पिस्तौल लेकर वहां पहुंचे.