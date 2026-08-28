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मेरठ में टीचर की दबंगई! 13 साल के छात्र को 40 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़, सीसीटीवी फुटेज ने मचाई सनसनी

Meerut Teacher Slaps Student: मेरठ से सामने आई एक घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक स्कूल में टीचर ने 13 साल के छात्र के साथ क्लासरूम के अंदर बेरहमी से मारपीट की.

By: Shristi S | Published: August 28, 2026 11:34:02 PM IST

मेरठ में टीचर ने 13 साल के छात्र को 40 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़
मेरठ में टीचर ने 13 साल के छात्र को 40 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़


Meerut Teacher Slaps Student Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई एक घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक स्कूल में टीचर ने 13 साल के छात्र के साथ क्लासरूम के अंदर बेरहमी से मारपीट की. दावा है कि महज 40 सेकंड के दौरान छात्र को टीचर ने 17 बार थप्पड़ मारे. पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी.

क्लासरूम में हुई चौंकाने वाली मारपीट की घटना रिकॉर्ड 

CCTV फुटेज में कथित तौर पर सागर क्लासरूम में बैठा हुआ दिखता है, जब टीचर उसे बार-बार मारना शुरू करता है. जैसे-जैसे मारपीट जारी रहती है, स्टूडेंट खुद को बचाने की कोशिश में अपना सिर नीचे करता हुआ दिखता है. हालांकि, कथित तौर पर टीचर उसके चेहरे पर मारना जारी रखता है.

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स्टूडेंट के साथ मारपीट करते समय, टीचर को कथित तौर पर बार-बार उससे यह पूछते हुए सुना जा सकता है, तुमने क्या बनाया है? बताओ? तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? बैठ जाओ. तुमने यह क्यों बनाया? इन परेशान करने वाले विज़ुअल्स ने बहुत ध्यान खींचा है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर ऐसी घटना कैसे हो सकती है.

स्टूडेंट ने घर लौटने के बाद पेरेंट्स को बताया

खबर है कि घटना के बाद, सागर घर लौटा और अपने पेरेंट्स को बताया कि क्या हुआ था. उसके बाद उसके परिवार ने अधिकारियों से संपर्क किया और टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने कथित तौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी यह मामला उठाया है और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच जारी

शिकायत के बाद अधिकारियों ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि CCTV फुटेज जांच का एक अहम हिस्सा होगा. इस घटना ने एक बार फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और स्कूलों को यह पक्का करने की जरूरत है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कभी भी मारपीट की हद पार न करे.

Tags: Meerututtar pradeshviral video
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