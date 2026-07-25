दूध में नशा, फिर सांप से मौत…मेरठ हत्याकांड में पुलिस ने किया नया खुलासा, नींद की गोलियां देने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

Meerut Snake Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की जहरीले सांप से डंसवाकर हत्या कराने के मामले में पुलिस जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मुख्य आरोपियों को घटना में इस्तेमाल की गई नींद की गोलियां उपलब्ध कराई थीं. जांच में उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस मामले में पहले ही मृतक की पत्नी दामिनी और उसके प्रेमी तुषार के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप सामने आ चुके हैं.

नींद की गोलियां उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 37 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है. वह मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. जांच में सामने आया कि रोहित ने ही घटना में इस्तेमाल की गई नींद की गोलियां मुख्य आरोपी दामिनी के कथित प्रेमी तुषार को उपलब्ध कराई थीं. साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

दूध में नींद की गोलियां मिलाने के बाद सांप से डंसवाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया है कि दामिनी ने अपने पति अतुल सिंह को पर दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं. जब वह बेहोशी की हालत में पहुंच गए, तब पहले से बनाई गई कथित साजिश के तहत उन्हें जहरीले सांप से डंसवाया गया. सांप के काटने से अतुल की मौत हो गई. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित हत्या की साजिश मानकर जांच कर रही है.

किरायेदार से दोस्ती बनी, फिर जुड़ गया हत्या की साजिश से नाम

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रोहित कुमार पहले एक झोलाछाप डॉक्टर के रूप में क्लीनिक चलाता था. वर्तमान में वह एक फास्ट फूड सेंटर संचालित कर रहा था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहित, तुषार के घर किराए पर रहता था. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और इसी संबंध के आधार पर कथित तौर पर उसने नींद की गोलियां उपलब्ध कराईं.

मृतक चलाते थे निजी स्कूल

पुलिस के अनुसार, मृतक अतुल सिंह (32) मेरठ जिले के भंडोरा गांव के निवासी थे और निजी स्कूल का संचालन करते थे. वह पिछले चार वर्षों से अपनी पत्नी दामिनी के साथ हस्तिनापुर में कृष्णा किड्स प्ले स्कूल चला रहे थे. कुछ दिन पहले उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. शुरुआती जांच में मौत का कारण सांप के काटने को माना गया, लेकिन बाद की जांच में हत्या की साजिश का मामला सामने आया.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं. क्योंकि जांच में जहरीले सांप के कथित इस्तेमाल की बात सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था.

साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और आरोपियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है.