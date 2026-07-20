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दामिनी ने हाथ पर लिखा था ‘अतुल की गुजरी’…फिर प्रेम कहानी का हुआ खौफनाक अंत, मेरठ स्नेक मर्डर केस में खुल रही परतें

Meerut Snake Murder Case: मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस में प्रेम विवाह, रिश्तों में आई दूरी, कथित प्रेम संबंध, जीवन बीमा और तकनीकी साक्ष्यों की कई परतें सामने आई हैं. दामिनी के हाथ पर बना "अतुल की गुजरी" टैटू, जो कभी प्रेम का प्रतीक था, अब पूरे मामले की सबसे चर्चित पहचान बन गया है. पुलिस का दावा है कि पहले कार से टक्कर मारने और बाद में जहरीले सांप के जरिए हत्या की कथित साजिश रची गई.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 8:27:46 AM IST

दामिनी के हाथ का 'अतुल की गुजरी' टैटू बना चर्चा का केंद्र
दामिनी के हाथ का 'अतुल की गुजरी' टैटू बना चर्चा का केंद्र


Meerut Snake Murder Case: मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं. जिस प्रेम कहानी की शुरुआत परिवारों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह से हुई थी, उसी कहानी का अंत अब हत्या की कथित साजिश के आरोपों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. दामिनी के हाथ पर बड़े अक्षरों में लिखा “अतुल की गुजरी” टैटू कभी उनके रिश्ते की गहराई का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब वही टैटू पूरे मामले की सबसे चर्चित पहचान बन गया है. पुलिस जांच में प्रेम संबंध, कथित हत्या की साजिश, बीमा राशि और तकनीकी साक्ष्यों की कई परतें सामने आने का दावा किया जा रहा है.

प्यार की निशानी बना चर्चा का केंद्र

दामिनी के बाएं हाथ पर गुदवाया गया “अतुल की गुजरी” टैटू कभी प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता था. वर्ष 2019 में दोनों ने परिवारों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था और साथ जीवन बिताने का फैसला किया था. उस समय दोनों ने एक-दूसरे के नाम अपने शरीर पर दर्ज कराकर रिश्ते को खास पहचान दी थी. लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए और आज यही टैटू मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस में लोगों की चर्चा का केंद्र बन गया है. जिस रिश्ते को कभी मिसाल माना गया था, उसी रिश्ते को लेकर अब गंभीर आरोपों की जांच चल रही है.

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प्रेम विवाह के बाद शुरू किया था स्कूल

पुलिस के अनुसार शादी के बाद अतुल पंवार और दामिनी ने मिलकर अपना भविष्य बनाने का सपना देखा था. दोनों ने हस्तिनापुर के रामलीला मैदान के पास कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल की शुरुआत की थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों मेहनती दंपती के रूप में जाने जाते थे और स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. करीब दो से तीन महीने पहले दोनों हस्तिनापुर में किराये के मकान में रहने आए थे और वहीं से स्कूल का संचालन कर रहे थे. शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन बाद में रिश्तों में तनाव की चर्चाएं सामने आने लगीं.

स्कूल ड्राइवर की एंट्री और बदलते रिश्ते

जांच के दौरान सामने आया कि स्कूल में ड्राइवर के रूप में तुषार उर्फ निक्की की नियुक्ति हुई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक उसका घर पर लगातार आना-जाना था. वह स्कूल वैन चलाने के साथ-साथ दामिनी को स्कूल लाने और छोड़ने का काम भी करता था. पुलिस का दावा है कि तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दोनों के बीच लगातार संपर्क के संकेत मिले हैं. जांच एजेंसियां इसी पहलू को पूरे मामले की महत्वपूर्ण कड़ी मान रही हैं और इसी आधार पर कथित साजिश की दिशा में जांच आगे बढ़ाई गई.

पहले कार से टक्कर की हुई थी कोशिश

जांच में सामने आया कि अतुल की मौत की कथित योजना केवल सांप तक सीमित नहीं थी. पुलिस के अनुसार लगभग 20 दिन पहले अर्टिगा कार से अतुल को टक्कर मारने की कोशिश की गई थी. हालांकि उस समय अतुल ने हेलमेट पहन रखा था, जिसके कारण उनकी जान बच गई. पुलिस का कहना है कि जब अतुल ने शिकायत की बात कही तो उन्हें मामला आगे न बढ़ाने की सलाह दी गई. जांच एजेंसियों का मानना है कि पहली कोशिश असफल होने के बाद कथित साजिश का दूसरा चरण शुरू हुआ.

जहरीले सांप को लेकर इंटरनेट पर खोजबीन का दावा

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि जहरीले सांपों और उनके प्रभाव को लेकर इंटरनेट पर जानकारी जुटाई गई थी. जांच एजेंसियों का दावा है कि करैत सांप से संबंधित जानकारी ऑनलाइन सर्च की गई थी. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एक मोबाइल फोन से डिब्बे में बंद सांप की तस्वीर भी बरामद हुई. पुलिस का कहना है कि इस तस्वीर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. साथ ही सपेरों से संपर्क और कथित एडवांस भुगतान के पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

मौत वाली रात क्या हुआ?

पुलिस के अनुसार गुरुवार रात अतुल को दूध में अधिक मात्रा में नींद की गोलियां देने का आरोप है. जांचकर्ताओं का दावा है कि गहरी नींद में जाने के बाद जहरीले सांप को उनके बिस्तर और कंबल के पास छोड़ा गया. अगली सुबह दामिनी पति को अस्पताल लेकर पहुंची और सांप काटने की जानकारी दी. डॉक्टरों ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में मामला सामान्य सर्पदंश से मौत का माना गया, लेकिन घटनास्थल पर मिले हालात और सांप के व्यवहार ने पुलिस को संदेह करने पर मजबूर कर दिया.

जांच से खुलीं कई परतें

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के अनुसार घटनास्थल की परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर कई तथ्य सामने आने का दावा किया गया. पुलिस का कहना है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूरी कथित साजिश की कड़ियां जोड़ी गईं और मामले का खुलासा हुआ. फिलहाल जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

बीमा की रकम भी जांच के दायरे में

पुलिस के अनुसार अतुल पंवार के नाम करीब 20 लाख रुपये का जीवन बीमा था. जांच में प्रेम संबंधों के साथ-साथ बीमा राशि का पहलू भी सामने आया है. आरोप है कि बीमा की रकम मिलने के बाद नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई गई थी. हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस आर्थिक पहलुओं से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस दामिनी को अपने साथ लेकर जा रही थी, तब मीडिया ने उससे कई सवाल पूछे. सबसे अधिक पूछा गया सवाल यह था कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है. हालांकि दामिनी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और पूरी तरह खामोश रही. वहीं, पुलिस सूत्रों के हवाले से कुछ दावे सामने आए हैं, लेकिन उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है. मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

Tags: meerut snake murder case
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