Meerut Crime: पहले WhatsApp पर भेजे जाते थे फोटो, फिर दिल्ली और गाजियाबाद से होटल में भेजी जाती थी लड़कियां, देह व्यापार का भंडाफोड़

Meerut Crime: मेरठ में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. यह प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट शहर के कंकरखेड़ा इलाके के ड्रीम हॉलिडे होटल में चल रहा था. सोमवार शाम 6 बजे अचानक रेड की खबर मिली, जिससे हंगामा मच गया. होटल के अंदर मौजूद लड़के-लड़कियां भागने लगे.

पुलिस ने चार लड़कियों और एक लड़के को हिरासत में लिया है. रेड के दौरान उन्हें कमरे से आपत्तिजनक सामान मिला. पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

रेड के दौरान पुलिस ने होटल से चार लड़कियों को हिरासत में लिया. शुरुआती जांच में पता चला कि सभी लड़कियां मेरठ की नहीं थीं. उनमें से दो दिल्ली और दो गाजियाबाद की थीं. पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है और उनके होटल में आने और रुकने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है.

रेड के दौरान होटल मालिक फरार

पुलिस रेड के दौरान होटल मालिक रोहित मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि रोहित सतवाई का रहने वाला है. पुलिस टीम को देखकर वह होटल से भाग गया. पुलिस ने मौके से होटल मैनेजर गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब फरार होटल मालिक की तलाश कर रही है.

होटल के रजिस्टर में कई गड़बड़ियां मिलीं

रेड के दौरान पुलिस ने होटल के रजिस्टर की भी जांच की. जांच में कई गड़बड़ियां और गड़बड़ियां सामने आईं. जब मैनेजर गुलफाम से रजिस्टर में दर्ज जानकारी और होटल के कामकाज के बारे में पूछा गया, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. शुरुआती जांच में पता चला कि होटल में कमरों का किराया 1,000 से 1,500 रुपये के बीच था.

WhatsApp पर भेजे जाते थे फोटो

आरोप है कि WhatsApp के जरिए कस्टमर्स को युवतियों की फोटो भेजी जाती थीं, और फिर उन्हें रिक्वेस्ट करने पर होटल बुलाया जाता था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, और जांच जारी है.

नरसिंह वाहिनी ने आरोप लगाया कि होटल में लगी एक भगवान की मूर्ति के पास आपत्तिजनक सामान रखा गया था. संगठन ने इस हरकत को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है. संगठन के अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि यह गैर-कानूनी काम एक छिपे हुए नाम से किया जा रहा था.

मामले को लेकर जांच जारी

CO दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि कंकरखेड़ा थाने की योगीपुरम चौकी के इलाके में NH-58 पर ड्रीम हॉलिडे होटल में देह व्यापार चल रहा है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की, जहां चार युवतियां और एक युवक मिले.