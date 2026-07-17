Home > उत्तर प्रदेश > UP: दूसरे कमरे में सोने गई थी पत्नी, सुबह लौटी तो बेड पर मरा मिला पति… मेरठ में स्कूल मालिक की मौत से मचा हड़कंप

UP: दूसरे कमरे में सोने गई थी पत्नी, सुबह लौटी तो बेड पर मरा मिला पति… मेरठ में स्कूल मालिक की मौत से मचा हड़कंप

Meerut Crime News: मेरठ में एक स्कूल मालिक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शुक्रवार सुबह 6 बजे उनकी बॉडी उनके किराए के अपार्टमेंट में उनके बेड पर मिली. घटना के बाद, उनके परिवार ने उनकी पत्नी पर सांप से कटवाकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया.

By: Shristi S | Published: July 17, 2026 5:18:03 PM IST

मेरठ में स्कूल मालिक की मौत से मचा हड़कंप
मेरठ में स्कूल मालिक की मौत से मचा हड़कंप


Meerut School Owner Death: यूपी के मेरठ में एक स्कूल मालिक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शुक्रवार सुबह 6 बजे उनकी बॉडी उनके किराए के अपार्टमेंट में उनके बेड पर मिली. घटना के बाद, उनके परिवार ने उनकी पत्नी पर सांप से कटवाकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

मृतक की पत्नी ने बताया कि वह सुबह करीब 2 बजे अपने 6 साल के बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने गई थी. जब वह सुबह लौटी तो उसका पति बेड पर चादर ओढ़े लेटा हुआ था. उसने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई. पत्नी ने चादर हटाई और सांप देखकर चिल्लाई.

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शोर सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचें

शोर सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर जमा हो गए. सांप को पकड़कर एक डिब्बे में डाल दिया गया. स्कूल मालिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में पता चला कि उसके दाहिने पैर में सांप ने काटा है. मृतक के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसकी पत्नी पर साजिश का आरोप लगाया गया. 

पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो पाएगी. मामला हस्तिनापुर थाना इलाके का है. 

किराए के मकान में रहता था दंपत्ति

अतुल कुमार (32) बहसूमा थाना इलाके के भंडोरा गांव के रहने वाले थे. वह अपनी पत्नी दामिनी (30) और छह साल के बेटे के साथ चार किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में किराए के मकान में रहते थे. पिछले चार साल से अतुल और दामिनी अपने घर से एक किलोमीटर दूर कृष्णा किड्स प्ले स्कूल चलाते थे. स्कूल में नर्सरी से पांचवीं क्लास तक की क्लास होती हैं और इसमें करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं.

मृतक अतुल के परिवार की डिटेल

अतुल तीन भाइयों में सबसे छोटे थे. उनके पिता अजब सिंह (72) गांव में खेती करते हैं. उनकी मां संतोष देवी (69) होममेकर हैं. उनके बड़े भाई कुलदीप आर्मी से रिटायर्ड हैं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहसूमा में रहते हैं. उनके दूसरे भाई मंदीप ने चार साल पहले फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. अतुल ने सात साल पहले दामिनी से लव मैरिज की थी.

परिवार ने बहू पर लगाया मारने का आरोप

परिवार ने बताया कि प्ले स्कूल चलाने से पहले अतुल एक प्राइवेट कंप्यूटर कंपनी में काम करता था. शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ स्कूल चलाता था. दामिनी ने सुबह 7 बजे उन्हें फोन करके बताया. हमें अपनी बहू पर पहले से ही शक था. हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए.

Tags: crimeMeerututtar pradesh
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