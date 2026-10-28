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मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस खेत में गिरी, 15 से ज्यादा बच्चे घायल; आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल

Meerut School Bus Accident: मेरठ में एक बड़ा हादसा हो गया. बच्चों से भरी स्कूल बस अचानक नियंत्रण खोने की वजह से खेतर में गिर गई, जिससे करीब 15 बच्चे घायल हो गए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 4:59:21 PM IST

मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस खेत में जा गिरी
मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस खेत में जा गिरी


उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार सुबह बच्चों से भरी एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. रोहटा थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी गांव के पास चिंदौड़ी-सतवाई मार्ग पर स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बस सड़क से उतरकर करीब छह फीट गहरे खेत में जा गिरी. हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कब हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि बस का स्टेयरिंग फेल हो गया था, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस खेत में जा गिरी. घायल बच्चों को मेरठ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस घटना के कुछ वीडियोज भी इंटरनेट पर सामने आए हैं. 

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परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर उठाए सवाल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए. वहीं, परिजनों ने बस चालक और स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं. हालांकि, बस की तकनीकी स्थिति और दुर्घटना के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

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Tags: meerut newsMeerut School Bus AccidentSchool Bus AccidentUP News
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