मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस खेत में गिरी, 15 से ज्यादा बच्चे घायल; आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार सुबह बच्चों से भरी एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. रोहटा थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी गांव के पास चिंदौड़ी-सतवाई मार्ग पर स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बस सड़क से उतरकर करीब छह फीट गहरे खेत में जा गिरी. हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कब हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि बस का स्टेयरिंग फेल हो गया था, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस खेत में जा गिरी. घायल बच्चों को मेरठ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस घटना के कुछ वीडियोज भी इंटरनेट पर सामने आए हैं.

मेरठ में बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल बस करीब छह फीट गहरे खेत में जा गिरी। स्टेयरिंग फेल होने के बाद चालक उसे संभाल नहीं पाया। बस सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी। हादसे में बस में 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। इनमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है #Meerut #School https://t.co/X3S1567rDi — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) October 28, 2026







परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर उठाए सवाल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए. वहीं, परिजनों ने बस चालक और स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं. हालांकि, बस की तकनीकी स्थिति और दुर्घटना के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

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