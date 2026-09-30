Meerut Blue Drum Murder Case: ब्लू ड्रम मर्डर केस में मुस्कान-साहिल दोषी; सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट 15 दिन बाद सुनाएगी सजा

Meerut Saurabh Rajput Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार 30 सितंबर 2026 को कोर्ट ने सौरभ राजपूत मर्डर केस में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्कान रस्तोगी ने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की और फिर लाश छिपा दी. कोर्ट 15 दिन बाद सजा का एलान करेगी. ऐसे में अब यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद मुस्कान की बेटी का क्या होगा और मामले पर कोर्ट ने क्या कहा?

2016 में हुई थी मुस्करा और सौरभ की शादी

इस कहानी की शुरुआत हत्या से कई साल पहले हुई थी. मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत ने 2016 में प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद साल 2019 में दोनों की एक बेटी हुई पीहू. इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई. पुलिस जांच और अभियोजन के मुताबिक, बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. इसी रिश्ते को इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा गया.

मार्च 2025 में हुई सौरभ की हत्या

मार्च 2025 में सौरभ अपनी बेटी से मिलने मेरठ आया था. पुलिस के मुताबिक, 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई. जांच एजेंसियों के मुताबिक, हत्या के बाद शव को टुकड़ों में बांटा गया और उन्हें एक बड़े नीले ड्रम में रखा गया. ड्रम में सीमेंट भरकर शव को छिपाने की कोशिश की गई. इसी वजह से यह मामला देशभर में ब्लू ड्रम केस के नाम से चर्चित हो गया. मामला सामने आने के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया हया. पुलिस जांच में दोनों के खिलाफ हत्या और शव छिपाने समेत गंभीर आरोप लगाए गए.

जेल में रहते हुए दिया दूसरी बेटी को जन्म

इस केस की सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मोड़ आया. जेल में बंद मुस्कान ने 24 नवंबर 2025 को अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया. खास बात यह रही कि इसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी था. मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा. जेल प्रशासन के मुताबिक, बच्ची को शुरुआती सालों में मां के साथ जेल की महिला बैरक में रखने की व्यवस्था की गई थी.

अब कौन पालेगा मुस्कान की बेटी को?

बच्ची की कस्टडी को लेकर भी दोनों परिवारों की ओर से दावे सामने आए. सौरभ के बड़े भाई राहुल ने कहा था कि वह बच्ची की परवरिश करना चाहते हैं. वहीं मुस्कान के परिवार ने भी उसकी कस्टडी की मांग की थी.

बुधवार को जज ने क्या फैसला सुनाया

डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सौरभ मर्डर केस में मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर मर्डर किया. फिर तुमने सौरभ की बॉडी को नीले ड्रम में छिपा दिया. सौरभ मर्डर केस में दोनों आरोपियों के खिलाफ सज़ा सुरक्षित रख ली गई है. अगली सुनवाई में सज़ा का ऐलान किया जाएगा. सौरभ के परिवार ने आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की है.