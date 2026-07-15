UP: शादी के बाद पति के साथ 5 दिन ही रह पाई दुल्हन, लेने पहुंच गई सहेली, दोनों में था बचपन से ही प्रेम संबंध

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से समलैंगिक शादी का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला सुर्खियों में तब आया, जब एक महिला को शादी के 5वें दिन उसकी सहेली अपने साथ ले गई. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बचपन से गहरी दोस्ती थी. बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. बात इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने घरवालों से छिपकर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी.

वहीं जब यह बात घरवालों को पता चली, तो उन लोगों ने एक लड़की की 6 जुलाई को गाजियाबाद के लोनी में शादी करा दी. इसके बाद 11 जुलाई को उसकी सहेली लोनी जा पहुंची. उसने यूपी पुलिस की 112 हेल्पलाइन को सूचना दी. फिर पुलिसवालों को साथ लेकर सहेली की ससुराल जा पहुंची और सहेली को साथ ले गई.

एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं दोनों लड़कियां

काफी समझाने-बुझाने के बावजूद दोनों लड़कियां एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं. दोनों ने कहा कि हमने एक साल पहले से कोर्ट मैरिज कर रखी है. जिस लड़की की शादी हो चुकी है, उसने थाने में पुलिस के सामने कहा- अब हम दोनों साथ रहना चाहते हैं. न हमें मम्मी-पापा के साथ रहना है, न ही उस लड़के यानी अपनी ससुराल में रहना है. मैं अपनी सहेली के साथ रहना चाहती हूं.

ये दो महिलाएं, दोनों सहेली, आपस में शादी कर ली। एक पति बनीं, दूसरी पत्नी। घर वालों को पता चला तो बेटी की शादी दूसरी जगह करा दी। यह बात पति वाली सहेली को पता चली। वह पत्नी सहेली की ससुराल पहुंची। पुलिस बुलाई और उसे लेकर चली गई। जिस युवक से शादी हुई थी, वह मन मसोस कर रह गया।… pic.twitter.com/IFKczsSn4m — Jitendra Verma (@jeetusp) July 13, 2026

इसके बाद दोनों के घरवाले भी थाने पहुंचे. उन लोगों ने अपनी-अपनी बेटियों से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया और मेरठ लौट गए. इसके बाद दोनों लड़कियां लोनी थाने से कहीं चली गईं. हालांकि, दोनों लड़कियां कहां गईं, यह किसी को पता नहीं है. इस बारे में जानी थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव विश्नोई ने कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार किया है.

गांव में दोनों लड़कियों के घरों के बीच करीब 500 मीटर की है दूरी

जानकारी के मुताबिक दोनों लड़की जानी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है. उनके घरों के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है. 24 साल की एक लड़की के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं. वहीं दूसरी लड़की डॉली, लड़कों की तरह कपड़े पहनती है. उसके पिता की मौत हो चुकी है. उसके परिवार में 6 बहनें और 2 भाई हैं. 3 बहनों की पहले ही शादी हो चुकी है.

दोनों लड़कियों के बीच बचपन से दोस्ती थी. एक-दूसरे के घर आना-जाना था. दोनों ने साथ में बीए और एमए तक की पढ़ाई भी की. इसी बीच दोनों के बीच अफेयर चलने लगा. धीरे-धीरे यह बात आसपास के लोगों को पता चली.