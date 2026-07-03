Home > उत्तर प्रदेश > पहले पत्नी के साथ की चीर फाड़ फिर खुद को भी घोंपा चाकू; सबकी चाहिती इन्फ्लुएंसर का पति ने किया काम तमाम

पहले पत्नी के साथ की चीर फाड़ फिर खुद को भी घोंपा चाकू; सबकी चाहिती इन्फ्लुएंसर का पति ने किया काम तमाम

Nisha Chauhan Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, शुक्रवार सुबह सरूरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के हर्रा कस्बे में घरेलू झगड़ा एक बड़ी वारदात बन गया.

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 1:17:53 PM IST

nisha chauhan murder
nisha chauhan murder


Nisha Chauhan Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, शुक्रवार सुबह सरूरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के हर्रा कस्बे में घरेलू झगड़ा एक बड़ी वारदात बन गया. दरअसल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान, जो अपनी रील्स और वीडियो की वजह से काफी वायरल थीं, उन्ही की उनके पति प्रदीप ने बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी पति ने खुद को भी कई बार चाकू मारा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. यह पूरी खौफनाक घटना घर के CCTV कैमरे में कैद हो गई.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम 

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि निशा चौहान हर्रा कस्बे में रहती थीं, जो सरूरपुर पुलिस स्टेशन इलाके में आता है. इतना ही नहीं वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं और अपने इलाके में एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थीं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका ‘मिस्त्री मान जाओ’ नाम का एक वीडियो वायरल हुआ था. शुक्रवार सुबह निशा और उनके पति प्रदीप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. झगड़ा तेज़ी से बढ़ गया; प्रदीप ने आपा खो दिया और निशा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब निशा की चीखें सुनकर परिवार वाले और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक वो भी खत्म हो चुकी थी. 

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खुद को भी मारा चाकू 

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति प्रदीप ने एक खतरनाक कदम उठाया. उसने उसी चाकू से अपने शरीर पर कई गहरे घाव कर लिए. शोर-शराबा सुनकर और उसे खून से लथपथ देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रदीप को पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की असली वजह तभी पता चल पाएगी जब प्रदीप को होश आएगा और उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

दुनिया का सबसे खतरनाक प्रपोजल? चोटी पर Kiss, Engagement और फिर Arrest!

Tags: crime newsnisha chauhan murderUP News
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