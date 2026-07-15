Home > उत्तर प्रदेश > जीजा अपनी पत्नी से मिलने आता था ससुराल, मौका पाकर साली से बना लिए संबंध; कमरे में घुसी ननद के उड़े होश

जीजा अपनी पत्नी से मिलने आता था ससुराल, मौका पाकर साली से बना लिए संबंध; कमरे में घुसी ननद के उड़े होश

Meerut Nida Murder Case: लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में हुए निदा हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. ननद ने अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या की.

By: JP Yadav | Published: July 15, 2026 5:24:56 AM IST

जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया
जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया


Meerut Nida Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में  निदा हत्याकांड का पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसकी ननद को गिरफ्तार कर लिया. हत्याकांड के पीछे अवैध संबंधों की वजह सामने आई है.  पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करते हुए वह चाकू भी बरामद कर लिया है, जिससे ननद ने भाभी की हत्या की थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ननद को कोर्ट में पेश किया गया, इस हत्याकांड में कई और आरोपी भी शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी गई है. 

पूरा मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है. यहां पर महिला निदा की हत्या कर दी गई थी. इस पर 12 जुलाई को किदवई नगर के रहने वाले अधिवक्ता आकिब अंसारी ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत के मुताबिक, उनकी भतीजी निदा की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी. इसके बाद पुलिस ने पति समेत अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को पुलिस ने शक होने पर करीम नगर के रहने वाले रिमशा पत्नी उवैश (28) को गिरफ्तार कर लिया. 

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जीजा-साली के बीच रिश्ते की थी सबको जानकारी

पूछताछ में उसने कबूल किया कि निदा (भाभी) और उसके पति (ननदोई) के बीच अवैध संबंध थे. वह घर के बाहर भी मिलते थे. यहां तक कई बार अकेले में वह संबंध भी बना चुके थे. इस बात की जानकारी पूरे परिवार को थी और इससे लगातार विवाद भी चल रहा था. निदा के मुताबिक,  घटना वाले दिन निदा और ननदोई के बीच अवैध संबंध का मामला उठा तो इस मुद्दे पर कहासुनी हुई. गुस्से में आकर ननद ने रसोई में रखा सब्जी काटने का चाकू उठाया और भाभी निदा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चाकू के वार इतना गहरे थे कि निदा की मौके पर ही मौत हो गई. 

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ननदोई भी है हत्या में शामिल

उधर, संग्राम सिंह (सीओ कोतवाली, मेरठ) का कहना है कि ननदोई से अवैध संबंधों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते यह हत्या की गई. मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार पति और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही अन्य आरोपियों  को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा. 

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Tags: UP Crime News
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