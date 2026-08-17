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Meerut News: यूपी पुलिस की महिला SI का आपत्तिजनक वीडियो कैसे बना मुसीबत, करना पड़ा सस्पेंड

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर को रविवार को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने और विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया.

By: JP Yadav | Published: August 17, 2026 9:22:52 AM IST

Meerut News: यूपी पुलिस की महिला SI का आपत्तिजनक वीडियो कैसे बना मुसीबत, करना पड़ा सस्पेंड
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला दारोगा का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो महिला दारोगा बेहद ही आपत्तिजनक हालत में नजर आ रही है. आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों बाद ही मेरठ पुलिस ने विभागीय कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो से महकमे की काफी बदनामी हो रही थी. ऐसे में विभागीय सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला दारोगा को निलंबित कर दिया.

वहीं, सोशल मीडिया पर महिला दरोगा का एकाउंट भी डिलीट करवा दिया गया है. इस पूरे मामले में एसपी क्राइम मेरठ अवनीश कुमार ने बताया कि विभागीय जांच के साथ साइबर स्तर पर भी पड़ताल शुरू कर दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी.   तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जिम्मेदारी साइबर प्रकोष्ठ को दी गई है. साइबर टीम यह भी पता लगाएगी कि वायरल सामग्री में किसी तरह की छेड़छाड़ या अन्य तकनीकी बदलाव तो नहीं किए गए हैं.

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बताया जा रहा है कि महिला दारोगा के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर शिकायत करते हुए एक यूट्यूबर ने वीडियो किया. धीरे-धीरे यह बात पुलिस महकमे तक पहुंची. आरोप है कि महिला दारोगा अक्सर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव आती थीं. इस दौरान उनके पास क्यूआर कोड भी रखा रहता था. यह सिलसिला काफी दिनों से जारी थी. इस बीच अचानक ही महिला दारोगा से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.  

सौम्या सिंह करेंगी जांच 

इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ कार्यालय की अधिकारी सौम्या सिंह करेंगी. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. पुलिस ने बताया कि तैनात सब-इंस्पेक्टर (SI) अनु, YouTube और Instagram पर जिम वर्कआउट, फिटनेस टिप्स और अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े वीडियो नियमित रूप से शेयर करती थीं. उनके अकाउंट्स पर यह भी बताया गया था कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस की SI हैं.

वर्दी में नहीं है SI का कोई वीडियो

हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में QR कोड दिखने के बाद सवाल उठे. वीडियो वायरल होने के बाद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) अविनाश पांडे ने अनु को सस्पेंड कर दिया. पुलिस ने साफ़ किया कि वर्दी में SI का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. साइबर सेल वीडियो की सच्चाई और अन्य तथ्यों की जांच कर रहा है

Tags: crime newshome-hero-pos-2
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