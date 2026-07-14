'दुल्हन' की विदाई के ठीक बाद ससुराल पहुंची सहेली, उगल दिया बंद कमरे का 'असली सच'; सबके पैरों तले खिसक गई जमीन...

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अजीबोंगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती पुलिस के साथ अपनी प्रेमिका का ससुराल पहुंच गई और उसे पत्नी बताते हुए अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी. पूरी घटना देख प्रेमिका के ससुराल वाले स्तब्ध रह गए. वो समझ ही नहीं पाए कि युवती आखिर ऐसा क्यों कह रही है और पुलिस यहां क्या कर रही है? कुछ ही देर में युवती दावा करने लगी कि उसने पहले ही अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली थी जो कागजों पर रजिस्टर्ड है. दोनों के अतरंगी रिश्ते को ससुराल वाले समझ पाते तब तक दोनों युवतियां घर से चली गईं. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे जिसकी खबर परिजनों को मिली तो उन्होंने प्रेमिका की शादी करा दी और उसे जबरन ससुराल भेज दिया.

एक-दूसरे से प्यार करने लगीं सहेलियां

यह पूरी घटना जानी क्षेत्र की है जहां एक गांव की रहने वाली दो सहेलियों के बीच प्यार के बीज फूटने लगे. दोनों एक-दूसरे को सिर्फ दोस्त के तौर पर पसंद नहीं करती थीं. बल्कि एक साथ जीने-मरने की कसमें खा ली थीं. दोनों गुपचुप अपने रिश्ते पर कोर्ट की मुहर भी लगा चुकी थीं जिसके बारे में किसी को कानोंकान खबर नहीं लगी. जैसे ही परिजनों को दोनों की बढ़ती नजदीकियों को पता चला तो जबरदस्ती शादी तय कर दी और 6 जुलाई को अपनी बेटी की शादी लोनी निवासी युवक से करा दी. इधर बेटी को विदा करने के बाद परिजन आश्वस्त हो गए तो वही युवती ने प्रेमिका को वापस पाने के लिए एक अलग ही प्लानिंग कर ली थी.

पुलिस को लेकर ससुराल पहुंची युवती

जाहिर है कि लंबी दोस्ती के बाद सहेली प्रेमिका बन गई थी और कोर्ट मैरिज करते ही पत्नी. इसलिए जैसे ही अपनी प्रेमिका की दूसरी शादी का पता चला तो युवती ने गांव में बवाल खड़ा कर दिया. लेकिन जब वहां भी बात नहीं बनी तो कानून का सहारा लिया और अपनी कोर्ट मैरिज का हवाला देकर पुलिस को सारी बातें बताई. पुलिस भी युवती के साथ प्रेमिका के ससुराल आ धमकी. ससुराल वालों को जब दोनों सहेलियों की कोर्ट मैरिज के विधिवत पंजीकरण की बात पता चला तो सभी स्तब्ध रह गए. पुलिस ने कहा कि युवती की शादी को कानून ससुराल में ठहरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

इधर अपनी प्रेमिका को ससुराल से मुक्त कराने के बाद युवती वहां से फरार हो गई तो वहीं परिजनों ने दोनों से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया.पुलिस ने बताया कि दोनों युवतियों ने समलैंगिक विवाह कर रखा है और कानूनन दोनों पति-पत्नी है. दोनों की शादी पंजीकृत है जिसके चलते ससुराल वालों ने भी अपने पैर पीछे ले लिए. यह घटना पूरे मेरठ में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि जानी क्षेत्र के एसओ गौरव विश्नोई ने घटना की जानकारी व सूचना से इन्कार किया है.

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