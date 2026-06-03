Home > उत्तर प्रदेश > पिता को था बेटे से जान का खतरा, खुद की संतान के सीनें में उतारी गोलियां…शक में रच डाली खौफनाक साजिश

पिता को था बेटे से जान का खतरा, खुद की संतान के सीनें में उतारी गोलियां…शक में रच डाली खौफनाक साजिश

Meerut Murder Case: मेरठ में मिले 25 वर्षीय तुषार त्यागी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि तुषार की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके पिता सुंदर त्यागी ने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर की थी. आरोपी पिता को शक था कि बेटा उसकी हत्या के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दे चुका है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 3, 2026 12:03:40 PM IST

पिता ने दोस्त संग मिलकर की बेटे की हत्या
पिता ने दोस्त संग मिलकर की बेटे की हत्या


Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आए तुषार त्यागी हत्याकांड ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है. जिस बेटे की मौत को शुरुआत में एक सामान्य हत्या का मामला माना जा रहा था, उसकी जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय तुषार त्यागी की हत्या उसके ही पिता सुंदर त्यागी ने अपने करीबी दोस्त अमित के साथ मिलकर की थी. bमेरठ पुलिस ने वारदात के महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, संपत्ति को लेकर तनाव और जान का खतरा महसूस होने जैसी वजहें सामने आई हैं.

स्कॉर्पियो में मिला था युवक का शव

हापुड़ जिले के दोयमी गांव निवासी तुषार त्यागी का शव सोमवार रात मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र में मेरठ-बुलंदशहर हाईवे स्थित एक अंडरपास के नीचे खड़ी स्कॉर्पियो कार में मिला था. युवक को गोली मारी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने हत्या के खुलासे के लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया. इनमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने और सर्विलांस के जरिए संदिग्धों तक पहुंचने वाली विशेष टीमें भी शामिल थीं.

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सीसीटीवी और सर्विलांस ने खोला हत्या का राज

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस से जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया. जब दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया. पूछताछ के दौरान मृतक के पिता सुंदर त्यागी ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर बेटे तुषार की गोली मारकर हत्या की थी.

पिता को था बेटे से अपनी हत्या का डर

पुलिस जांच में आरोपी पिता ने बताया कि उसे शक था कि उसका बेटा उसकी हत्या करवाने की योजना बना रहा है. सुंदर त्यागी का दावा है कि तुषार ने कथित तौर पर उसकी हत्या के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसी आशंका ने पिता और पुत्र के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया. आरोपी के मुताबिक वह लगातार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था और इसी वजह से उसने बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

संपत्ति विवाद और घरेलू कलह भी बनी वजह

पुलिस के अनुसार परिवार में लंबे समय से गृह क्लेश चल रहा था. पुश्तैनी संपत्ति को लेकर भी विवाद बना हुआ था. आरोपी पिता ने पूछताछ में बताया कि तुषार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करता था और पुश्तैनी जमीन बेचने का दबाव बना रहा था. इन विवादों और बढ़ते तनाव के चलते पिता ने अपने मित्र अमित के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दे दिया.

दोनों आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने सुंदर त्यागी और उसके साथी अमित को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच अभी जारी है. पुलिस सभी पहलुओं पर साक्ष्य जुटा रही है ताकि घटना से जुड़े हर तथ्य को अदालत के सामने मजबूती से रखा जा सके.

Tags: meerut murder casetushar tyagi murderUP Crime
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