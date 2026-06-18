Home > उत्तर प्रदेश > Meerut Murder Case: मम्मी का सीक्रेट जान गया था 6 साल का मासूम! राज खुलने का डर और फिर कत्ल…प्रेमी बना कातिल

Meerut Murder Case: मम्मी का सीक्रेट जान गया था 6 साल का मासूम! राज खुलने का डर और फिर कत्ल…प्रेमी बना कातिल

Meerut Murder Case: मेरठ के बहसूमा क्षेत्र में छह साल के मासूम अंगदवीर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित पाराशर ने प्रेमिका गुरप्रीत कौर के साथ अपने संबंधों का राज खुलने के डर से बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने पहले पुलिस को घंटों गुमराह किया, लेकिन बाद में पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 18, 2026 11:52:54 AM IST

6 साल के मासूम अंगदवीर को मां के प्रेमी ने उतारा मौत के घाट
6 साल के मासूम अंगदवीर को मां के प्रेमी ने उतारा मौत के घाट


Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक छह साल के मासूम बच्चे की हत्या की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है. आरोप है कि एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित पाराशर ने अपने प्रेम संबंध का राज खुलने के डर से प्रेमिका के बेटे अंगदवीर का अपहरण किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, मासूम की एकमात्र गलती यह थी कि उसने अपनी मां और आरोपी को साथ देख लिया था. आरोपी को डर था कि बच्चा उनके रिश्ते की सच्चाई परिवार के सामने उजागर कर सकता है.

घर के बाहर खेल रहा था अंगदवीर

रामराज निवासी बलजिंदर कौर ने बहसूमा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका छह वर्षीय पौत्र अंगदवीर घर के बाहर से लापता हो गया है. परिजनों ने शक जताया कि उसे अर्पित पाराशर अपने साथ ले गया है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो आरोपी बच्चे को कार में बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद मामला अपहरण से सीधे हत्या की आशंका तक पहुंच गया. जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आई, पुलिस ने अर्पित की तलाश शुरू कर दी. मंगलवार देर रात उसे मीरापुर के भूमा रोड क्षेत्र से हिरासत में ले लिया गया. शुरुआती पूछताछ में आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे उसकी कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी.

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8 घंटे तक पुलिस को घुमाता रहा

पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसने बच्चे को परीक्षितगढ़ क्षेत्र की नहर में फेंक दिया है. उसके बयान पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घंटों तक नहर में बच्चे की तलाश करती रही. बुधवार सुबह से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन शाम तक चलता रहा, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. बाद में आरोपी ने अपना बयान बदल दिया. लगातार पूछताछ के बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अंगदवीर की हत्या कर दी थी. उसने बताया कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र स्थित भद्रकाली मंदिर के पास बच्चे का गला चाकू से रेत दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़ियों से मासूम का शव बरामद किया. इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

एक मुलाकात से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

जांच में सामने आया कि अंगदवीर के पिता गुरसेवक सिंह कई वर्षों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं. इस दौरान उसकी मां गुरप्रीत कौर बहसूमा के एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी. रोजाना बस से सफर के दौरान गुरप्रीत की मुलाकात मीरापुर निवासी अर्पित पाराशर से हुई. अर्पित हापुड़ स्थित एचडीएफसी बैंक में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

छह महीने पहले हुई थी आरोपी की शादी

पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि अर्पित पाराशर की शादी करीब छह महीने पहले ही हुई थी. इसके बावजूद उसका गुरप्रीत कौर के साथ प्रेम संबंध जारी था. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अर्पित गुरप्रीत से मिलने उसके घर पहुंचा था. वहीं अंगदवीर ने दोनों को साथ देख लिया था. पुलिस का मानना है कि इसी घटना के बाद आरोपी ने बच्चे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

क्या मां को थी वारदात की जानकारी?

पुलिस अब गुरप्रीत कौर से भी पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उसे थी या नहीं. हालांकि फिलहाल पुलिस ने किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है. जांच जारी है और कई अहम पहलुओं पर काम किया जा रहा है.

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