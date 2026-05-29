एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बाप ही अपनी बच्ची का हत्यारा बन गया. उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 16 साल की नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार दिया. उसने इस खौफनाक वारदात को केवल इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो लड़की किसी लड़के से फोन पर बात किया करती थी. इसी बात से नाराज होकर पिता ने अपनी पत्नी यानी लड़की की सौतेली मां के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की. उन्होंने बच्ची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. उन्होंने गुपचुप तरीके से उसका ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. वो लड़की को मारने के बाद बड़ी ही शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे लेकिन एक फोन कॉल ने उसके किए पर पानी फेर दिया.

कैसे खुला राज?

मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की गोकुल धाम कॉलोनी में एक लड़की अपनी सौतेली मां और सगे पिता के साथ रहती थी. एक दिन लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी. पिता को शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर था. इस शक में उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी. इसके बाद उसे गुपचुप तरीके से जला दिया. उन्हें लगा था कि उनका राज कभी नहीं खुलेगा. हालांकि एक दिन किशोरी के मामा ने लड़की को फोन किया, तो उसका फोन स्विच ऑफ था.

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पति-पत्नी ने गढ़ी अलग-अलग कहानी

इस पर लड़की के मामा ने उसके पिता को फोन कर उसके बारे में पूछा, तो उसने उन्हें अजीब कहानी सुना डाली. इसके बाद मामा को शक हुआ, तो उसने मेरठ के भावनपुर थाना इलाके में भांजी की हत्या और उसके शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी. पुलिस ने लड़की के पिता कपिल शर्मा और पिंकी शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस के सामने दोनों ने अलग-अलग कहानियां गढ़ दीं, जिसके बाद उनका राज खुल गया. पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस ने बताया मामला

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई को हापुड़ के रहने वाले भूपेन्द्र ने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि उनकी भांजी को जान से मारकर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की. पता चला कि उन्होंने हापुड़ जाकर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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