Home > उत्तर प्रदेश > एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान

एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान

मेरठ में एक मां-बाप ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया. हालांकि एक फोन कॉल ने उनकी काली करतूत को उजागर कर दिया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 29, 2026 1:47:11 PM IST

मां-बाप ने किया बेटी का कत्ल
मां-बाप ने किया बेटी का कत्ल


Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बाप ही अपनी बच्ची का हत्यारा बन गया. उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 16 साल की नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार दिया. उसने इस खौफनाक वारदात को केवल इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो लड़की किसी लड़के से फोन पर बात किया करती थी. इसी बात से नाराज होकर पिता ने अपनी पत्नी यानी लड़की की सौतेली मां के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की. उन्होंने बच्ची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. उन्होंने गुपचुप तरीके से उसका ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. वो लड़की को मारने के बाद बड़ी ही शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे लेकिन एक फोन कॉल ने उसके किए पर पानी फेर दिया. 

कैसे खुला राज?

मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की गोकुल धाम कॉलोनी में एक लड़की अपनी सौतेली मां और सगे पिता के साथ रहती थी. एक दिन लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी. पिता को शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर था. इस शक में उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी. इसके बाद उसे गुपचुप तरीके से जला दिया. उन्हें लगा था कि उनका राज कभी नहीं खुलेगा. हालांकि एक दिन किशोरी के मामा ने लड़की को फोन किया, तो उसका फोन स्विच ऑफ था. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड की हैवानियत! बाल खींचे और जड़े दर्जनों थप्पड़, दुकान में लात-घूंसों से की पिटाई, वीडियो वायरल

पति-पत्नी ने गढ़ी अलग-अलग कहानी

इस पर लड़की के मामा ने उसके पिता को फोन कर उसके बारे में पूछा, तो उसने उन्हें अजीब कहानी सुना डाली. इसके बाद मामा को शक हुआ, तो उसने मेरठ के भावनपुर थाना इलाके में भांजी की हत्या और उसके शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी. पुलिस ने लड़की के पिता कपिल शर्मा और पिंकी शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस के सामने दोनों ने अलग-अलग कहानियां गढ़ दीं, जिसके बाद उनका राज खुल गया. पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस ने बताया मामला

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई को हापुड़ के रहने वाले भूपेन्द्र ने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि उनकी भांजी को जान से मारकर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की. पता चला कि उन्होंने हापुड़ जाकर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें: रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान
एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान
एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान
एक कॉल से खुला खूनी राज! एक गलती ने खोल दी मां-बाप की घिनौनी करतूत, मामला जान रह जाएंगे हैरान