Meerut: ममता शर्मसार! प्रेमी के इश्क में अंधी मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को उतार दिया मौत के घाट

Meerut Mother Killed Baby Child: यूपी के मेरठ में ममता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मां का नाम सुनते ही मन में सुकून और सुरक्षित भावना उभर आती है, लेकिन क्या हो अगर मां ही जल्लाद बन जाए तो, ऐसी ही एक घटना मुंडाली थाना इलाके में रहने वाली मीनाक्षी नाम की महिला के बारे में सामने आई है, जिसने अपने सात महीने के बेटे रुद्रांश को मौत के घाट उतार दिया.

आरोपी मां ने मासूम का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. शुरू में उसने कहा कि बच्चे की मौत बीमारी से हुई है और परिवार ने शव को दफना दिया; लेकिन जब उसके पति ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने परिवार के सामने हत्या की बात कबूल कर ली. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर मीनाक्षी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, गढ़ रोड स्थित मुरलीपुर फूल गांव के रहने वाले अमित तोमर एक डॉक्टर के यहां कार ड्राइवर का काम करते हैं. उन्होंने 9 मार्च 2023 को मुरादाबाद की रहने वाली मीनाक्षी चौहान से शादी की थी. उनके दो बेटे थे: दो साल का रुद्र और सात महीने का रुद्रांश. पुलिस को दी गई शिकायत में अमित ने बताया कि करीब 20 दिन पहले उन्होंने मीनाक्षी के मोबाइल फोन पर दिल्ली में रहने वाले मोहित नाम के व्यक्ति के मैसेज और कॉल देखे थे.

आरोप है कि महिला का दिल्ली के एक युवक के साथ प्रेम संबंध है. इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ था. उस समय दोनों पक्षों के परिवार वालों की मध्यस्थता के बाद मीनाक्षी ने अपनी गलती मान ली थी. इसके बावजूद, 15 दिन बाद उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ.

पहले बच्चे की बीमार पड़ने की खबर दी

अमित के मुताबिक, वह काम के सिलसिले में सहारनपुर गए हुए थे. इसी बीच, 30 मई को मीनाक्षी ने फोन करके बताया कि उनका छोटा बेटा रुद्रांश अचानक बीमार पड़ गया है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रही हैं. थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर फोन करके बताया कि बच्चे की मौत हो गई है. बच्चे की मौत के बाद, दुखी परिवार ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव को दफना दिया. अमित को शुरू से ही अपनी पत्नी मीनाक्षी की बातों पर शक था.

जब सोमवार को उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गईं और परिवार के सामने कबूल किया कि उसने अपने बेटे का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. यह सुनकर अमित तुरंत मुंडाली थाने पहुंचे और अपनी पत्नी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने इस मामले की जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को भी दी.

पोस्टमार्टम के डर से आरोपी मां ने कबूला जुर्म

अमित को अपनी पत्नी मीनाक्षी पर तब और शक हुआ जब उसे उसके मोबाइल फ़ोन पर उसके प्रेमी के मैसेज और कॉल मिले; उसने कड़ाई से पूछताछ की, जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आया. फ़ोन पर मिले आपत्तिजनक मैसेज की वजह से पति को शक हुआ था.

इसी शक के आधार पर, पति ने सोमवार को अपनी पत्नी को चेतावनी दी कि वह बच्चे के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम करवाएगा और मामले की रिपोर्ट SSP को देगा. पोस्ट-मॉर्टम और पुलिस के दखल की बात सुनते ही महिला का व्यवहार अचानक बदल गया; वह बचाव की मुद्रा में आ गई और अपने पति से बहस करने लगी.

आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया

पति के अनुसार, जब उसने इस मामले पर और दबाव डाला, तो पत्नी आखिरकार दबाव में आ गई और उसने मासूम बच्चे की हत्या की बात कबूल कर ली. इस खुलासे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई. मुंडाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आरोपी महिला को हिरासत में लिया और उसे थाने ले आए, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है.

अमित तोमर की औपचारिक शिकायत के आधार पर, मुंडाली पुलिस ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या का मामला (FIR) दर्ज किया है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर, पुलिस मंगलवार को कब्रिस्तान से बच्चे का शव बाहर निकालेगी. पोस्ट-मॉर्टम किया जाएगा और रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का सही कारण पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जाँच कर रही है.