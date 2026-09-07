Meerut: स्कूल की छुट्टी के बाद वॉशरूम गया था 13 साल का कुनाल, अंदर से नहीं आई आवाज… दरवाजा खोलते ही सामने आया खौफनाक मंजर

Meerut Kunal Sharma Death: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार 7 सितंबर 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 13 साल के छात्र की स्कूल के बाथरूम में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. छुट्टी के बाद बच्चा वॉशरूम गया था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया. स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहे ई-रिक्शा चालक ने जब तलाश शुरू की तो बच्चा बाथरूम के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला.

कौन था कुनाल शर्मा?

जानकारी के मुताबिक, मामला मवाना थाना क्षेत्र के बसंत वैली पब्लिक स्कूल का है. मृतक की पहचान 13 साल के कुनाल शर्मा के रूप में हुई है. कुनाल मोहल्ला काबिली गेट, कलावदा रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा और अनीता शर्मा का बेटा था. वह तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था. उसकी बड़ी बहन साक्षी और छोटा भाई संचित शर्मा है. कुनाल कक्षा 7 में पढ़ता था और रोजाना ई-रिक्शा से स्कूल आता-जाता था.

कैसे हुई कुनाल की मौत?

सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे स्कूल की छुट्टी हुई. बाकी बच्चे ई-रिक्शा में बैठ गए, लेकिन कुनाल बाहर नहीं आया. करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद चालक उसे तलाशने स्कूल के अंदर पहुंचा. क्लासरूम में कुनाल नहीं मिला. तभी एक छात्र ने चालक को बताया कि वह वॉशरूम गया है. जब चालक और स्कूल स्टाफ वॉशरूम पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद स्टाफ छत के रास्ते ऊपर पहुंचा और अंदर देखा तो कुनाल जमीन पर पड़ा था. दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थीं.

स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी

घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी. पिता धर्मेंद्र शर्मा बच्चे को पहले मवाना के डॉ.एमडी शर्मा और डॉ. अनिल खन्ना के पास लेकर गए. दोनों डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन कुनाल को मेरठ के सुशील जसवंत राय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच बाद उसे मृत बताया. परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने अचानक हार्ट फेल होने को मौत की वजह बताया.

बच्चे की मौत पर माता-पिता ने क्या कहा?

कुनाल की मां अनीता और पिता धर्मेंद्र का कहना है कि उनके बेटे को पहले कभी दिल से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हुई थी. बसंत वैली स्कूल के प्रबंधक अमित राणा ने बताया कि कुनाल सुबह से काफी एक्टिव था और उसने ठीक से लंच भी किया था. अचानक क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं हो सकी. पुलिस भी घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के घर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम और किसी भी पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार बच्चे के शव को लेकर घर लौट गया.