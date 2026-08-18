जेल की चार दीवारों में गूंजे प्यार और बेवफाई के तराने: ‘नीले ड्रम वाली मुस्कान’ की फरमाइश और ‘कातिल पत्नियों की सॉन्ग लिस्ट’ देख उड़ जाएंगे होश!

उत्तर प्रदेश की मेरठ जिला जेल इन दिनों एक अनोखे कारण से चर्चा में है. यहां हाल ही में ‘रेडियो परवाज’ नाम का एक इंटरनल रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए कैदी अपनी पसंद के गाने सुनकर अपना दिल बहला रहे हैं. इस रेडियो पर सबसे ज्यादा डिमांड रोमांटिक और लव सॉन्ग्स की आ रही है, खासकर 70, 80 और 90 के दशक के पुराने गाने कैदियों की पहली पसंद बने हुए हैं. मेरठ जेल का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसी जेल में पति की हत्या कर शव नीले ड्रम में छिपाने वाली मुसकान, पति को सांप से कटवाने वाली रविता और दामिनी, कविता, अंजलि जैसी अन्य महिलाएं शामिल हैं, अपने प्रेमियों से जुदा होकर जेल में सजा काट रही हैं. जेल के नियमों के मुताबिक ये लोग आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए ये रेडियो पर गानों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं.

किन गानों की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाएं प्यार के गानों के साथ-साथ अपने बच्चों और परिवार की याद में मां और परिवार से जुड़े गाने भी सुनती हैं, क्योंकि कई महिला कैदियों के बच्चे बाहर या दूर हैं जिनसे वे मिल नहीं पा रही हैं. दूसरी ओर, पुरुषों की बैरकों में भी प्यार, जुदाई, बेवफाई और सिचुएशनल गानों की भारी डिमांड है. साहिल, अमरदीप और तुषार जैसे कई पुरुष कैदी भी अपनी प्रेमिका के पति की हत्या या अन्य मामलों में जेल में बंद हैं और ऐसे ही गाने सुनना पसंद करते हैं.

रेडियो पर बज रहे मजबूत गाने

तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ रहेगा मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पल पल दिल के पास तुम रहती हो मेरे सामने वाली खिड़की में पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी तुझे सब है पता मेरी मां नीले नीले अंबर पर चांद जब आए मेरे महबूब कयामत होगी अगर बेवफा तुझको पहचान जाते देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे करम शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है आजा पिया तोहे प्यार दूं बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम अंखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे

मेरठ जेल के स्पेशल रेडियो का आगाज

जानकारी के लिए बता दें कि मई 2026 में मेरठ जिला जेल में शुरू किया गया ‘रेडियो परवाज’ (जिसका अर्थ ‘ऊंची उड़ान’ होता है) यूपी की जेलों में 11वां और इंडिया विज़न फाउंडेशन (डॉ. किरण बेदी द्वारा स्थापित) द्वारा स्थापित 17वां रेडियो स्टेशन हैय. इसे मुथूट फाइनेंस के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैदियों का सुधार और उनका पुनर्वास करना है. इस आधुनिक स्टूडियो में कंप्यूटर, मिक्सर, सारेगामा कारवां और हाई-टेक स्पीकर्स जैसी सभी आधुनिक चीजें मौजूद हैं. साथ ही, स्टूडियो की दीवारों पर रजा मुराद, संजय दत्त, मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार जैसी मशहूर हस्तियों के फोटो भी लगाए गए हैं.

इस तरह काम करता है जेल का रेडियो

यह रेडियो हर सुबह और शाम करीब दो घंटे तक प्रसारण करता है. कैदी एक दिन पहले ही जेल के गार्ड्स या स्टाफ को अपनी पसंद की पर्ची पर गाने लिखकर दे देते हैं. हर बैरक में स्पीकर लगाए गए हैं ताकि कैदी अपनी बैरक में आराम से अपने पसंदीदा गाने सुन सकें. खास बात यह है कि गाना बजाते समय कैदी का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि केवल बैरक नंबर बताया जाता है. गानों के अलावा इस रेडियो पर प्रेरणादायक बातें, लाइफ स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और ट्रांसफॉर्मेशनल कहानियां भी प्रसारित की जाती हैं.

तनाव कम करने का जरिया बना संगीत

मेरठ के सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, इस रेडियो के शुरू होने से कैदियों में काफी उत्साह है और वे रोजाना गानों की फरमाइश भेजते हैं. संगीत और सकारात्मक माहौल की वजह से कैदियों का मानसिक तनाव कम हो रहा है और उनमें सुधार देखने को मिल रहा है. इस अनोखे रेडियो स्टेशन पर कैदी खुद आरजे (RJ) की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, जिन्हें संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी गई है.

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