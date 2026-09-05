Home > उत्तर प्रदेश > 10 महीने की बेटी को ‘नीले ड्रम वाली मुस्कान’ ने बनाया ‘राधा’… 450 कैदियों ने रखा जन्माष्टमी का व्रत; कृष्ण के रंग में रंगी असली जेल!

10 महीने की बेटी को ‘नीले ड्रम वाली मुस्कान’ ने बनाया ‘राधा’… 450 कैदियों ने रखा जन्माष्टमी का व्रत; कृष्ण के रंग में रंगी असली जेल!

Blue Drum Muskan Daughter Radha in Meerut Jail: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह जिला जेल में जन्माष्टमी के उत्सव के दौरान, नीले ड्रम वाली अपराधी मुस्कान की 10 महीने की बेटी को राधा के रूप में सजाया गया. जेल के 450 कैदियों ने व्रत-उपवास किया और जेल को असली कृष्ण जन्मस्थल की तरह सजाया.

By: Kajal Jain | Published: September 5, 2026 2:55:57 PM IST

10 महीने की बेटी को 'नीले ड्रम वाली मुस्कान' ने बनाया 'राधा'... 450 कैदियों ने रखा जन्माष्टमी का व्रत; कृष्ण के रंग में रंगी असली जेल!
10 महीने की बेटी को 'नीले ड्रम वाली मुस्कान' ने बनाया 'राधा'... 450 कैदियों ने रखा जन्माष्टमी का व्रत; कृष्ण के रंग में रंगी असली जेल!


Blue Drum Muskan Daughter Radha in Meerut Jail: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला जेल से एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दीवारों के पीछे की दुनिया में भी कृष्ण जन्मोत्सव का रंग ऐसा चढ़ा कि हर कोई हैरान रह गया. एक तरफ जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, वहीं मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में भी जन्माष्टमी का पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया गया. इस जश्न का सबसे बड़ा और सनसनीखेज आकर्षण वह नन्ही राधा, जो मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड उर्फ ‘नीले ड्रम हत्याकांड’ के जुर्म में बंद मुस्कान की बेटी है. जेल के अंदर ही जन्मी इस मासूम को जन्माष्टमी के पावन मौके पर बकायदा राधा के रूप में सजाया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम और भावुक हो गईं. जेल प्रशासन के इस अनूठे आयोजन ने इस बार के जन्माष्टमी को सुर्खियों में ला दिया है.

राधा नाम बदलकर मन्नत रखा

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान ने अपने पति के जन्मदिन वाले दिन, 23 नवंबर 2025 को प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. लेवर पेन होने पर मुस्कान को जेल से मेडिकल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डिलीवरी के बाद, मां और बच्ची को फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया. मुस्कान ने अपनी बेटी को नाम राधा रखा था. सभी लोग चाहे कैदी हों या जेलकर्मी बच्ची को प्यार से राधा नाम लेकर पुकारते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका नाम बदलकर मन्नत रख दिया गया. अब यही मन्नत 10 महीने की हो चुकी है. जेल के सभी बंदियों और कर्मचारियों की लाड़ली है.

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जन्माष्टमी के जश्न में डूबा महिला बैरक

इस पूरी जन्माष्टमी का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महिला बैरक रहा, जहां 4 महिला बंदियों के साथ उनके 4 छोटे बच्चे भी अपना जीवनयापन कर रहे हैं. जेल प्रशासन ने इन सभी मासूम बच्चों को नई राधा-कृष्ण की पोशाकें और ड्रेसेस तोहफे में दीं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा मुस्कान की बेटी की रही. नई-नवेली राधा बनी उस नन्ही सी बच्ची को जब भगवान श्रीकृष्ण की झांकी के पास बैठाया गया, तो महिला बैरक का माहौल एकदम से बदल गया. मां मुस्कान की गुनहगार परछाइयों से दूर वह मासूम जब राधा के रूप में नजर आई, तो वहां मौजूद हर महिला कैदी का दिल पिघल गया.

450 कैदियों ने विधि-विधान से किया उपवास

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ जिला जेल को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बेहद खूबसूरती से सजाया गया. जेल के महिला और पुलिस बैरक में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए गए. लड्‌डूगोपाल, राधारानी, श्रीकृष्ण की झांकी सजाई गई. रात को कान्हा के जन्म से पहले पूरा दिन जेल में भजन-कीर्तन की गूंजते रहे. इस दौरान जेल के 1897 कैदियों में से लगभग 450 ने व्रत किया. मुस्कान ने व्रत नहीं किया. उनके लिए फलाहार, दूध और मिठाई की व्यवस्था की गई, जबकि अन्य बंदियों के लिए पंजीरी, चीनी और चरणामृत का प्रसाद वितरित किया गया.

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Tags: uttar pradesh news
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